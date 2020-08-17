Всебелорусский национальный протест (Онлайн) 7 17.08.2020, 18:23

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Фото: «Наша Ніва»

Люди вышли на центральные площади городов по всей Беларуси.

Телеграм-каналы призвали минчан собраться сегодня в 18.00 на площади Независимости. Кроме того, массовые митинги проходят возле зданий исполкомов в центре многих городов Беларуси.

19:53 Тысячи людей скандируют на Володарского «Каждый день!» и «Выпускай!». Мощное видео.

19:52 На «Нафтане» выдвинули требования властям и грозят забастовкой.

Требования озвучила Ольга Бритикова, начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан».

19:51 У стен тюрьмы на улице Володарского в Минске сейчас.

19:50 Тысячи человек на Володарского перекрыли улицу. Православные и католические священники стали впереди митингующих, ближе всего к стенам тюрьмы, чтобы предотвратить любые провокации властей.

19:49 Столбцы вышли на Всебелорусский протест.

19:48 Гродно. Государственный канал «Гродно Плюс» ведёт прямую трансляцию с митинга на Площади Ленина.

19:46 Борисов снова вышел на улицы!

19:45 В Ошмянах с чиновником разговор вышел суровый!

19:42 Возле Володарки проходит митинг в формате свободного микрофона. Люди скандируют «Лукашенко в автозак!» и «Выпускай!».

19:41 Акция проходит и в центре Слуцка.

19:40 Полоцк вышел на Марш.

19:39 Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель называет фамилии политзаключенных. Люди скандируют «Свободу!».

19:38 В Минске колонна протестующих подошла к тюрьме на Володарского. Люди скандируют «Отпускай!».

19:37 Жители Белыничей идут маршем в центр города.

19:36 В Новогрудке мэр встретился с народом.

19:35 «Верым! Можам! Пераможам!» В Новополоцке тоже вышли.

19:34 Массовая акция проходит в центре Гродно. Вышло более 15 тысяч человек.

19:30 На площади Независимости выступил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он призвал людей идти к СИЗО на Володарского и требовать освобождения политзаключенных. Люди идут на Володарского.

19:28 На площади Независимости собралось около двух десятков тысяч человек.

19:25 В Ошмянах люди вызвали власть на ковер.

19:19 В Гомеле - очень многолюдно!

19:16 Люди вышли на протест в Кобрине.

19:14 В Гомеле собирается все больше людей!

19:13 Могилёв собрался около горисполкома.

19:12 В Дрогичине горожане ждут мэра. Он обещал выйти в 17.30, но пока не появился.

19:10 Гомель. На площади Ленина на митинг собралось несколько тысяч человек.

19:09 В Солигорске на площади озвучили требования стачкомитета «Беларуськалия». Первое — признать прошедшие выборы недействительными.

19:08 Сейчас площадь Независимости выглядит так.

19:07 Демонстранты в Минске поддержали забастовку на «Беларуськалии». Люди скандируют «Солигорск!».

19:06 На площади Независимости люди скандируют «Армия с народом!».

19:05 Жители Пружан идут маршем к исполкому.

19:04 Люди на площади в Минске скандируют «Один за всех и все за одного!», «Трибунал!», «Выпускай!».

19:03 Волковыск тоже вышел на Всебелорусский протест.

19:02 В Борисове мэр города испугался общаться с людьми. Люди продолжают протест.

19:01 На площади Независимости собирается все больше людей.

18:59 Брест тоже протестует.

18:57 На площади Независимости начали выступать все желающие в режиме свободного микрофона.

18:56 Новополоцк. К работникам «Нафтана» сегодня вышел глава КГК Иван Тертель. Они его освистали.

18:54 Солигорск. На площади собралось несколько тысяч человек, чтобы поддержать решение шахтеров о забастовке.

18:53 Народное собрание в Гомеле предъявило свои требования руководству города.

18:50 Людей на площади Независимости в Минске все больше.

18:49 Акция проходит в центре Гомеля.

18:43 Колонна десантников пришла к тюрьме на Володарского поддержать политзаключенных. Слава ВДВ!

18:42 Молодечно вышло в центр города.

18:41 Люди подтягиваются на площадь Независимости в Минске.

18:39 Прямо сейчас гомельчане зачитывают свои требования властям!

18:38 В Поставах Витебской области люди тоже просят мэра выйти. Это уже не остановить.

18:37 У стен тюрьмы на улице Володарского начинается митинг в поддержку политзаключенных.

18:36 Люди подходят на площадь Независимости в Минске с разных сторон.

18:35 Площадь Независимости в эти минуты. Уже собралось около десяти тысяч человек.

18:32 Несколько тысяч демонстрантов собрались на площади Независимости в Минске.

18:29 Люди вышли в центр Солигорска.

18:28 В Орше сейчас проходит акция за Свободу.

18:25 Люди вышли к зданию облисполкома в Витебске.

17:55 «Гродно Азот» идет шествием на митинг в центр города.