Белорусский футболист Иван Маевский: Горжусь нашей нацией 17.08.2020, 18:34

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Иван Маевский

То, что сейчас делают люди, — просто потрясающе.

Белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, что гордится своей нацией.

- Выразишь свое отношение к тому, что сейчас переживает Беларусь?

Конечно. Я — гражданин Беларуси. Это моя родина. Многие родственники и друзья находятся сейчас в стране. И, естественно, я чувствую огромную боль и испытываю сожаление. Многие оказались в сложной ситуации, были задержаны, арестованы, находятся в больницах. Очень переживаю из-за этого. Много читаю и смотрю в интернете. Мне все это небезразлично.

Хочу, чтобы все призывы, которые озвучиваются, были услышаны. Очень горжусь нашей нацией. То, что сейчас делают люди, — просто потрясающе. Только гордость испытываю от того, что являюсь гражданином Республики Беларусь. Ситуация, в которой оказались многие наши мирные жители, — это неправильно. Так нельзя. В эти дни я был очень расстроен. Ни убавить, ни прибавить.

- В Казахстане озабочены нашей ситуацией?

- Я общаюсь только с ребятами из команды. Они интересовались, как сейчас дела, спрашивали про поездку в страну. Есть парни, которые следят. Им тоже интересно. Например, нашим украинцам. У них в стране такое было шесть-семь лет назад. А про жителей Казахстана не могу сказать. Телевизор не смотрю. Но не думаю, что это очень сильно их заботит.

- Узнаешь у кого-нибудь новости из первых уст?

- Несколько дней, когда у вас не работал интернет, не мог связаться. Но немножко поговорил с мамой, потом с друзьями. Конечно, по телевизору показывали совсем другое. Хотя в моей родной Речице, по словам мамы, все было плюс-минус спокойно.

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