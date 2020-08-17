Актеры Купаловского театра написали заявления об увольнении

Актеры Купаловского театра написали заявления об увольнении18
- 17.08.2020, 19:04
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Они защищают уволенного директора Павла Латушко.
Уволен генеральный директор Купаловского театра и бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко, пишет tut.by.
В театре сообщили, что поддержат своего директора и тоже подпишут заявления на увольнение.
«Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут по статье 259 Трудового кодекса Беларуси. Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления об увольнении», - заявили в коллективе «Купаловского».