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Актеры Купаловского театра написали заявления об увольнении

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  • 17.08.2020, 19:04
  • 7,926
Актеры Купаловского театра написали заявления об увольнении

Они защищают уволенного директора Павла Латушко.

Уволен генеральный директор Купаловского театра и бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко, пишет tut.by.

В театре сообщили, что поддержат своего директора и тоже подпишут заявления на увольнение.

«Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут по статье 259 Трудового кодекса Беларуси. Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления об увольнении», - заявили в коллективе «Купаловского».

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