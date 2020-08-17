Солигорские шахтеры с городской сцены объявили о бессрочной забастовке 4 17.08.2020, 19:26

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы с народом, и ни шага назад» — заявили горняки.

К шести часам на центральную площадь Солигорска стали приходить местные жители с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами. Среди них — «Саша, если любишь — отпусти», передает tut.by.

Ведущий со сцены сказал, что начинается «срочный митинг», и еще раз озвучил требования к власти:

— Отставка Лукашенко, проведение новых выборов и срочный открытый суд над карателями и садистами.

Эти слова присутствующие приняли на ура. Основная повестка — сегодня сотрудники «Беларуськалия» объявили о забастовке, днем работа всех шахт была остановлена. Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке.

Со сцены были озвучены шесть главных требований шахтеров к власти:

— признать выборы недействительными;

— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления;

— освободить всех политзаключенных, все приговоры и решения, вынесенные им, отменить;

— не допустить, чтобы тех, кто бастует, привлекали к административной и уголовной ответственности;

— чтобы банки не взымали проценты по кредитам;

— сохранить действие коллективного договора «Беларуськалия» до истечения срока действия.

К микрофону по одному подходили шахтеры и просто неравнодушные люди.

— Я рада видеть свободных людей в свободной стране. Приветствую вас от имени независимого профсоюза горняков, — обратилась к жителям Солигорска женщина. — Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об обстановке на бессрочную забастовку.

И народ ответил: «Молодцы!» Как прозвучало со сцены, сотрудники «Беларуськалия» будут приходить на работу как положено, но работать не будут.

В толпе обсуждали: днем в Солигорск приезжали лукашенковский премьер-министр Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин. Люди ожидали, что они скажут на городской сцене, но, как узнали шахтеры, чиновники к вечеру уже уехали из Солигорска.

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