Сергей Новиков: Что у нас у власти фашисты, понимал еще после 2010 года 4 17.08.2020, 19:35

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фото: belgazeta.by

Известный спортивный журналист – о событиях в Беларуси.

Известный спортивный журналист Сергей Новиков в интервью Tribuna.com поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов.

– Ваше отношение к жесткому подавлению протестов 9, 10 и 11 августа? Я, например, не мог заснуть.

– Я вообще плохо сплю в последнее время. В том числе и по этой причине. То, что власть в стране в руках фашистов, понимал еще после событий 2010 года. Было очевидно, что никто из этих людей никуда не делся.

И сейчас у Беларуси, если она добьется другого состояния, проблема: а что делать с этими людьми? Их ведь много. Их не интегрируешь в социум без вреда для общества. Я думаю, никто и не представляет, как их много. В 2006 году были одни, которые уже не так молоды и не могут бегать и бить. Они устали, сидят на пенсии. В 2010-м были другие, сейчас – очередные. В их многочисленности и снюханности будет одна из главных трудностей страны.

И это даже не просто силовики. Это особи, инфицированные мерзостью. Ведь есть такое правило: бойцовую собаку, покусавшую ребенка, надо убивать. Для меня такой укус ребенка собакой и теперешнее насилие над людьми – биологически явления одного порядка. Мы – мирные люди. И у меня нет предложений, как поступать с собаками в человеческом обличье.

Также не представляю, какая альтернатива продуктам того, что я называю эйсмонтизацией страны. Когда в недавнем прошлом нормальные молодые ребята, которые стали личностями уже в XXI веке, у которых были открытые улыбки и нормальные пытливые глаза, которые талантливо творили, вдруг становятся прислугой у мерзавцев и троечников – людей на порядок ниже их интеллектом.

Они им служат, потом они им поклоняются, потом они их рьяно защищают, теряя ориентиры совести и морали. И в конце концов они начинают верить во все, что делают и говорят. И их тоже сонмища! И что делать с ними в новой Беларуси – это ведь тоже проблема.

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