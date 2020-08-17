76-летняя бабушка рассказала, как оказалась после выборов в автозаке 5 17.08.2020, 19:59

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Галина Жигилевич

Фото с сайта rebenok.by

Милиция задерживала на улице всех подряд.

Галина Александровна Жигилевич живет недалеко от Минска — в Сеннице. Вечером 10 августа она вышла побегать на стадион (да, бабушка регулярно бегает!), но увидела, как проходящих мимо людей задерживает милиция. Пенсионерка недолго думала и села со всеми в автозак, чтобы понять, куда везут людей и что с ними будет. Бабушка рассказала cайту rebenok.by, почему возмущена действиями милиции и какого будущего желает своим внукам и правнукам.

В тот вечер на стадионе было людей совсем немного, говорит Галина Александровна. Пара человек с колясками, мужчина с мальчишками играли в футбол, несколько прохожих шли через стадион по тропинке.

— Я пару кругов сделала, смотрю: подъезжает машина, и вдруг оттуда выходят человек 5-6 в черном. Я подошла и спрашиваю: «Вы что — приехали спортом заниматься? Ну-ка бегом, шагом марш, ать-два, ать-два».

Но шутить никто не собирался. Один из милиционеров сказал: «Берите вот этого», мужчину взяли под руку и повели к автозаку, рассказывает бабушка. Неподалеку шли отец с сыном лет 16, мужчина возмутился увиденному и спросил у милиционеров: «Что вы делаете?»

— Эти его тоже цап — под руки и повели. Мальчишка кричит: «Папа, папа!» Они его тоже цап и волокут к машине. Как потом оказалось, мужчина с парнем просто шли в магазин с работы. Тут я уже начала кричать: «Зачем вы их берете?» Вцепилась в одного и пошла в машину. Я сказала, что хочу знать, куда вы забираете людей просто так, с улицы, и что с ними будете делать.

По словам Галины Александровны, никто из милиционеров не воспротивился присутствию 76-летней бабушки в автозаке. Посадили ее и поехали, причем по дороге не говорили, куда везут. В итоге привезли в отделение милиции в Мачулищах.

— Нас привезли, дали маски, посадили в коридоре. Задержание зафиксировали в 19.20. Сидим мы, сидим, а они туда-сюда ходят. Слышу, как один за дверью звонит куда-то и спрашивает: «Что с ними делать?» Начали заводить по отдельности каждого в кабинет, разговаривать. Ребята хотели меня пропустить вперед, но я сказала: не надо, зайду последняя.

Пенсионерка говорит, что провела в коридоре несколько часов. Успела позвонить дочери, сказала, где находится, попросила привезти паспорт. Как потом выяснилось, вместе с документами дочь хотела передать матери воду, но милиционер не взял, сказал: «Она себя прекрасно чувствует».

— Часов в 10 я говорю: «Ребята, я здесь долго сижу, вы мне хоть чайку дайте!» Один милиционер засуетился, мол, сейчас-сейчас. Прошел час, но чая и не увидела, — рассказывает Галина Александровна. — Говорю другому милиционеру, может, чая дадите, а он мне: «Сейчас же коронавирус, кто после вас из этой чашки пить будет?» Так я без чая и осталась.

В 11 часов вечера пенсионерке сказали, что она свободна. Но телефон оказался разряжен — только к часу дочь Галины Александровны смогла ее забрать из отделения.

— На меня, бегавшую по стадиону, составили протокол такого содержания: «Участвовала в несанкционированном массовом мероприятии по обсуждению выборов президента РБ». Обязали явиться в суд 27 августа. Хотели чуть ли не на следующие сутки суд сделать, но я попросила попозже, потому что мне надо дождаться пенсию, чтобы заплатить штраф.

Галина Александровна говорит, что узнала фамилию человека, которого целенаправленно задерживали на стадионе. Оказалось, что это наблюдатель, которого не пускали на избирательный участок, а он пытался следить за происходящим на выборах за дверью. Также в отделении милиции пенсионерка встретила мужчину с замотанными бинтами коленями. Спросила у него, что случилось. Он возвращался с подработки из Минска 9 августа и оказался не в том месте и не в то время — в него стреляли резиновыми пулями.

Тот факт, что милиция задерживает на улице всех подряд и позволяет себе стрелять в людей, возмущает пенсионерку. Как и новости о большом количестве пострадавших людей, о которых она читала в последние дни.

— Этим парням, омоновцам и другим милиционерам, я хочу сказать: «Дети, подумайте о будущей жизни, не только о своей, но и ваших детей. Это же тупик, откуда не выберешься потом. Неужели не надоело 26 лет слушать что-то невнятное?» Я бы лично тихонечко уже дожила, но у меня шесть внуков и два правнука. И я думаю о том, как мои дети будут дальше жить.

Галина Александровна поделилась своими наблюдениями о том, как меняются целые поколения, а власть в стране остается прежней.

— В 2010 году я была наблюдателем на участке и на выборы ходила с 8-летним внуком. Тогда у нас был кандидат Лукашенко. Прошло 10 лет, моему правнуку уже 8 лет — и опять кандидат Лукашенко. А еще через 10 лет моему праправнуку будет 8 лет и тоже будет кандидат Лукашенко? Как вы думаете, это нормально? Я считаю, что нет.

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