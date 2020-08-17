Белорусский композитор хочет запретить Солодухе исполнять свои песни за поддержку Лукашенко 14 17.08.2020, 21:15

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Максим Олейников

Гражданская позиция певца возмутила Максима Алейникова.

Автор музыки к некоторым песням Александра Солодухи Максим Алейников хочет запретить артисту исполнять его композиции. Об этом музыкант написал у себя в социальных сетях. Tut.by узнал, чем продиктовано такое решение. А еще уточнили у Александра Солодухи, готов ли он лишиться своих хитов.

«Меня покоробила позиция артиста, всю жизнь позиционирующего себя как народного»

Максим Алейников — автор музыки к нескольким песням Александра Солодухи. Вместе с соавторами он написал мелодию к композициям «Виноград», «Может быть, любовь», «Сотни километров до любви», «Песня души», «Любить тебя, родная», «Не заставляйте женщин долго ждать». Сегодня Алейников обратился в Национальный центр интеллектуальной собственности с просьбой исключить из реестра названные произведения. Фотографию заявления он опубликовал у себя в социальных сетях. Фото сопроводила такая надпись: «Начало положено. Сначала процедура изъятия, затем будет процедура запрета».

Максим решился на такой шаг, потому что даже в непростое для страны время Александр Солодуха анонсирует в соцсетях предстоящий концертный тур по городам Беларуси в конце августа и в сентябре.

— Меня покоробила позиция артиста, всю жизнь позиционирующего себя как народного, — отвечает Алейников СМИ. — И в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, он считает нормальным закрыть глаза на насилие государства над людьми и ездить с концертами, пытаясь отвлечь людей от главного. С учетом его последних выступлений, у меня не осталось сомнений по поводу его гражданской позиции. И я считаю для себя единственным правильным решением не участвовать в этом даже косвенно. Мои песни дали ему второе дыхание, и теперь я этот воздух у него забираю.

Именно Национальный центр интеллектуальной собственности сегодня управляет правами на эти песни. Поэтому сначала их нужно изъять из реестра НЦИС, а уже потом, после получения подтверждения, права перейдут к Максиму. Тогда он планирует заняться запретом на их исполнение.

Композитор рассказал журналистам, что получал достаточно хорошие авторские гонорары прежде всего с концертной деятельности Солодухи. Но сейчас финансовый момент мало волнует Максима. К слову, с Солодухой композитор ситуацию не обсуждал, но, забегая наперед, говорит, что на компромисс с артистом идти не готов. Более того, Алейников передал похожую эстафету белорусским композиторам Олегу Елисеенкову и Эдуарду Ханку, которые пишут музыку эстрадным исполнителям.

Сам Максим признается, что происходящее в стране после выборов не укладывается у него в голове.

— Я говорю, во-первых, о тех насильственных действиях, которые были предприняты в отношении наших граждан. Это ни в коем случае не должно остаться безнаказанным. Во-вторых, ситуация с выборами достаточно однозначная: они должны быть проведены повторно.

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