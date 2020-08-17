Работники МАПИДа требуют новых выборов и освобождения политзаключенных 4 17.08.2020, 21:47

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Выставлен ультиматум.

Работники всех управлений МАПИДа подписали заявление на имя гендиректора предприятия. В нем — требования о непризнании результатов президентских выборов, требование новых выборов, прекращения насилия на улицах со стороны силовиков и освобождения всех политзаключенных, задержанных во время акций протеста. Заявление с подписями передадут во вторник, сообщает "Еврорадио".

Фото: euroradio.fm

Как узнали журналисты, работники МАПИДа в случае невыполнения требований в ближайшую пятницу начнут бессрочную забастовку. Также принято решение, что МАПИД полностью выходит из государственного профсоюза.

МАПИД — крупнейшее в нашей стране строительное предприятие.

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