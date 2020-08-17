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Завтра в Беларуси будет до +30 градусов

  • 17.08.2020, 22:12
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Завтра в Беларуси будет до +30 градусов

Прогноз погоды на 18 августа.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, днем облачность увеличится. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 28-30.


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