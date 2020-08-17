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Тысячи белорусов продолжают митинговать в сквере возле изолятора на Окрестина

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  • 17.08.2020, 22:51
  • 7,072
Тысячи белорусов продолжают митинговать в сквере возле изолятора на Окрестина

Они требуют освобождения всех задержанных на мирных митингах.

Тысячи протестующих продолжают митинговать в сквере возле изолятора на Окрестина.

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным и они якобы очень боятся срыва этой договоренности, передает телеграм-канал МКБ.

Именно этим они оправдывают свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

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