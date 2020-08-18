В поддержку бастующих рабочих собрано более $700 тысяч 5 18.08.2020, 8:18

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Фото: REUTERS, Vasily Fedosenko

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка.

В Беларуси продолжаются акции солидарности и забастовки на предприятиях. Для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий, запустили сбор денег. Собранная сумма на момент написания текста превышает 710 тысяч долларов. Она достаточно быстро растет. Пожертвования сделали почти 14 тысяч человек, пишет tut.by.

Также продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает 2,6 миллиона рублей. То есть в общей сложности на помощь пострадавшим от репрессий собрали более 3,3 миллиона долларов.

Если говорить про сбор для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий, то его запустили при участии со основателей кампаний BY_help (Андрей Стрижак, Алексей Лявончик), кампании BYCOVID19 (Андрей Стрижак), белорусской диаспоры и бизнес-кругов (Ярослав Лихачевский, Микита Микадо).

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — поясняют организаторы сбора.

«Фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан», — говорят организаторы сбора.

При этом на странице сбора сообщается, что фонд юридически проходит процедуру оформления (Гааге, Нидерланды). «Информация о выплатах и суммах будет предоставлена в течение нескольких недель когда будут закончены все юридические и организационные вопросы», — говорится на странице по сбору средств.

Как белорусские компании помогают пострадавшим

Неравнодушные белорусы и компании, которые выражают солидарность с пострадавшими из-за репрессий — как из-за физического насилия, так и из-за потери работы по политическим мотивам — собирают средства для помощи таким людям. К примеру, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив, который был запланирован август, и перевести выделенные на него деньги на помощь пострадавшим.

— Сейчас всем не до празднований, ни у кого нет на это настроения. Сложно представить, как мы сейчас в чатах будем писать: «Ребята, скоро корпоратив!». Я предложила учредителям перевести эти деньги на помощь пострадавшим, и они эту инициативу поддержали, — рассказывает HR-менеджер компании. — Решили пожертвовать весь тот бюджет, который был запланирован на трансфер, еду, развлечения — это около 4000 долларов. У нас небольшая компания.

По словам собеседницы, сотрудники идею очень поддержали.

— Мы чуть не расплакались, когда читали, что ребята нам писали. Никто не был против, все проявили большое уважение и разделили наше решение. Осталось понять, куда именно перечислить деньги. Сумма большая, не хочется, чтобы она улетела непонятно куда. Возможно, разделим сумму между несколькими фондами, а также посмотрим, чем сейчас можно помочь больницам.

Компания попросила сохранить анонимность, чтобы это «не выглядело как пиар», но хочет просто поделиться идеей с другими.

Еще одна компания решила собрать деньги, но при необходимости готова приобрести конкретные нужные вещи для тех, кто пострадал.

Про желание мирового сообщества помочь пострадавшим белорусам

Ранее 14 августа на видеоконференции министров иностранных дел ЕС обсуждалась ситуация в Беларуси. Линас Линкявичюс из Литвы сообщил, что призвал к созданию фонда ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси, а также к проведению специальной сессии Комитета по правам человека ООН касательно Беларуси, индивидуальным санкциям за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов.

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