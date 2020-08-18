В США демократы избирают кандидата в президенты 2 18.08.2020, 9:46

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ДЖО БАЙДЕН

ФОТО: GETTY IMAGES

Съезд партии проходит под лозунгом «Объединить Америку».

В США вечером в понедельник, 17 августа, открылся съезд Демократической партии, в ходе которого кандидатом на пост президента страны будет избран бывший вице-президент Джо Байден, сообщает dw.com.

Из-за эпидемии коронавируса съезд под девизом "Объединить Америку", первоначально планировавшийся в Милуоки, проходит преимущественно в режиме онлайн. Ораторы, выступающие обычно перед десятками тысяч людей, заранее записали свои речи на видео, чтобы избежать технических проблем.

Модератором съезда Демократической партии, похожего на телешоу, выступила звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория. В своих речах демократы предупреждали о катастрофических последствиях переизбрания действующего президента Дональда Трампа.

"На этих выборах речь идет о сохранении нашей демократии. Мы должны сплотиться, победить Дональда Трампа и сделать нашим следующим президентом и вице-президентом Джо Байдена и Камалу Харрис", - заявил сенатор Берни Сандерс.

"Неправильный президент"

Бывшая первая леди Мишель Обама назвала Трампа "неправильным президентом для нашей страны". У Трампа было более чем достаточно времени для того, чтобы доказать, что он способен справиться с работой президента, но он явно не справляется, пояснила она.

Согласно опросам, Байден в настоящее время опережает Трампа по популярности, однако из-за сложной избирательной системы в США эти данные не позволяют однозначно прогнозировать победу кандидата от Демократической партии, отмечает агентство dpa.

Разрыв между Байденом и Трампом в последнее время сильно сократился. Действующий президент в преддверии съезда Республиканской партии уже трижды выступал перед избирателями – дважды в Миннесоте и один раз – в Вашингтоне. На ближайшие дни запланированы новые выступления президента, в том числе в так называемых колеблющихся штатах, где избиратели еще не определились, за кого они будут голосовать.

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