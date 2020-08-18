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Более 20 сотрудников Белорусского радио не вышли на работу

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  • 18.08.2020, 11:12
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Более 20 сотрудников Белорусского радио не вышли на работу

Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ.

На Белорусском радио началась забастовка. Сегодня на работу не вышли более 20 человек: в их числе сотрудники радио «Сталіца» и «Беларусь», а также звукорежиссеры, которые обсуживают все станции Белорусского радио. Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ. Об этом сообщила одна из сотрудниц, пишет tut.by.

Работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке. Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране. Они предъявляют и другие требования. Полный текст обращения вы можете прочитать тут. Пока его подписали 23 человека.

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