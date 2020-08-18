Расширяем забастовку: телеграм-каналы опубликовали план действий на 18 августа 1 18.08.2020, 13:10

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ФОТО: SVABODA.ORG

Важно наращивать обороты.

Независимые телеграм-каналы опубликовали план действий по Общенациональной забастовке и Всебелорусскому протесту на 18 августа:

- Сегодня будет еще один важный день в борьбе за нашу свободу. Происходят тектонические сдвиги на всех фронтах, поэтому важно не сбавлять обороты.

МИНСК:

- УТРО. РАСШИРЯЕМ ЗАБАСТОВКУ. Сейчас ведется активная работа Национальным Забастовочным Комитетом по организации помощи рабочим. Но и вы тоже не оставайтесь в стороне - предлагайте подвоз транспортом, доставляйте воду и прочие ресурсы на предприятия по мере надобности.

- 11.00. ПОДДЕРЖИМ КУПАЛОВСКИЙ. Сегодня туда собирались приехать оккупанты из Министерства Культуры. Коллектив театра вчера просил о поддержке.

- ПОДДЕРЖИМ ЗАВОД АТЛАНТ и МТЗ. Вчера работники попросили людей о солидарности, так как они хотят начать забастовку, но руководство их активно запугивает. НЕ ОСТАВИМ ИХ ОДНИХ.

- 12.00. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ТИХАНОВСКОГО. А значит, это прекрасный повод собраться возле СИЗО №1 на Володарского и поздравить его громко-громко.

- ДЕНЬ. ПРОДОЛЖАЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ БТ, ОНТ И СТВ. Подходите к зданиям телеканалов и показывайте солидарность с телевизионщиками.

- 19.00. СОБИРАЕМСЯ НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ. У чиновников есть время на протяжении дня либо присоединиться к народу, либо уйти в отставку.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:

- УТРО. РАСШИРЯЕМ ЗАБАСТОВКУ. Создавайте стачкомы, объединяйтесь с другими бастующими предприятиями и координируйтесь.

- 19.00. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА КОВЕР. Вчера во многих городах люди дали местным властям еще один день на исполнение народных требований. Сегодня либо они их признают и присоединяются, либо они уже не власть.

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