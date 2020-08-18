Расширяем забастовку: телеграм-каналы опубликовали план действий на 18 августа

Расширяем забастовку: телеграм-каналы опубликовали план действий на 18 августа1
- 18.08.2020, 13:10
- 3,093
Важно наращивать обороты.
Независимые телеграм-каналы опубликовали план действий по Общенациональной забастовке и Всебелорусскому протесту на 18 августа:
- Сегодня будет еще один важный день в борьбе за нашу свободу. Происходят тектонические сдвиги на всех фронтах, поэтому важно не сбавлять обороты.
МИНСК:
- УТРО. РАСШИРЯЕМ ЗАБАСТОВКУ. Сейчас ведется активная работа Национальным Забастовочным Комитетом по организации помощи рабочим. Но и вы тоже не оставайтесь в стороне - предлагайте подвоз транспортом, доставляйте воду и прочие ресурсы на предприятия по мере надобности.
- 11.00. ПОДДЕРЖИМ КУПАЛОВСКИЙ. Сегодня туда собирались приехать оккупанты из Министерства Культуры. Коллектив театра вчера просил о поддержке.
- ПОДДЕРЖИМ ЗАВОД АТЛАНТ и МТЗ. Вчера работники попросили людей о солидарности, так как они хотят начать забастовку, но руководство их активно запугивает. НЕ ОСТАВИМ ИХ ОДНИХ.
- 12.00. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ТИХАНОВСКОГО. А значит, это прекрасный повод собраться возле СИЗО №1 на Володарского и поздравить его громко-громко.
- ДЕНЬ. ПРОДОЛЖАЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ БТ, ОНТ И СТВ. Подходите к зданиям телеканалов и показывайте солидарность с телевизионщиками.
- 19.00. СОБИРАЕМСЯ НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ. У чиновников есть время на протяжении дня либо присоединиться к народу, либо уйти в отставку.
ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:
- УТРО. РАСШИРЯЕМ ЗАБАСТОВКУ. Создавайте стачкомы, объединяйтесь с другими бастующими предприятиями и координируйтесь.
- 19.00. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА КОВЕР. Вчера во многих городах люди дали местным властям еще один день на исполнение народных требований. Сегодня либо они их признают и присоединяются, либо они уже не власть.