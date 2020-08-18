В Брестской области было задержано 2 155 человек 6 18.08.2020, 13:20

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Фото: belsat.eu

Больше всего — 10, 11 и 12 августа.

2 155 человек в общем сложности было задержано на территории Брестской области за участие в мирных протестах с 9 по 16 августа. Такую информацию озвучили в пресс-службе МВД областного исполнительного комитета, передает «Радыё Рацыя».

Жители Брестщины с ужасом вспоминают события прошлой недели и боятся называть свои имена:

- Меня тоже задержали, 9 августа. Мы обошлись легким испугом, у нас было только моральное давление. Но уже после – 10,11,12 августа – есть люди, которых просто на улице брали в 17-18 часов вечера. У меня есть знакомый, у него маленький ребенок, семья, он просто шел в магазин, его задержали. Тогда около 30 человек задержали. Их избивали.

Официальная причина задержания более двух тысяч людей в Брестской области – участие в несанкционированных массовых мероприятиях.