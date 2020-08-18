«Граната попала в грудь, осколок прошел через легкое» 13 18.08.2020, 14:28

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Фото: onliner.by

Жена белоруса, который попал в реанимацию после митинга 9 августа, рассказала о его состоянии.

В первые дни митингов в Беларуси соцсети облетел снимок тяжелораненого мужчины. Им оказался 30-летний Роман Зайцев 9 августа он пошел на митинг со своими друзьями, а утром оказался в реанимации. Прямо в грудь мужчины прилетела светошумовая граната, а ее осколок пронзил кожу и сильно задел легкое. К счастью, сейчас Роман уже пришел в себя и настроен на поправку. О его состоянии и о том, как все произошло, журналисты onliner.by поговорили с женой мужчины, Алиной.

Все предыдущие дни Алина находилась рядом с мужем в Минске. Сейчас ей пришлось на несколько дней уехать домой, в Горки. Женщина говорит, то, что Роман пришел в себя, врачи называют чудом.

— По словам медиков, его состояние удовлетворительное. Рома уже может есть, немного говорит и сидит. Нам давали минимальный шанс на выздоровление, врачи говорят, что произошло чудо, — со вздохом начинает рассказывать женщина.

Роман и Алина живут в Горках, но в столице мужчина зарегистрирован как ИП, здесь он работает. Поэтому вполне логично, что он мог оказаться на вечернем митинге в Минске. Вместе с друзьями Роман решил выйти на мирный протест и посмотреть, что происходит на улицах.

— Рома находился далеко в толпе — точно не впереди всех. Когда к людям начали подвозить водометы, он понял, что пора уходить. Двинулся вперед, чтобы забрать своих товарищей. В этот момент ему в грудь прилетела светошумовая граната, — говорит Алина.

Осколок гранаты пробил Роману легкое. Мужчину экстренно госпитализировали, сделали операцию и положили на ИВЛ. К тому же оказалось, что Роману разорвало фаланги двух пальцев на руке, а сам он получил черепно-мозговую травму второй степени.

— Рваные раны ему уже зашили, ожоги пройдут — есть возможность все это исправить хирургически. Самый болезненный вопрос касается легкого: его очень сильно задело. Сейчас на груди у Ромы дырки, они не зарастут, нам придется делать пересадку кожи, — объясняет Алина.

О том, что муж ранен и находится в Военном госпитале, женщина узнала от сестры из Чехии. Интернет в Беларуси не работал, и о произошедшем семье рассказали по телефону.

— Сестра увидела фотографию Ромы в соцсетях. Она до конца не была уверена, что это он, — надеялась, что на снимке кто-то другой. Спросила у меня, где Рома. Я сказала, что он планировал быть дома. Она же добавила, что в комментариях уже начали писать: на фото — Роман Зайцев. Под фото были упомянуты контакты больницы. Я набрала номер — и мне подтвердили: муж находится на операции.

Пока Роман был в реанимации, никого из родственников к нему не пускали. Свое состояние в это время Алина описывает так: абсолютный шок и неверие в то, что произошло.

— Понимаете, у нас двое детей: одному — пять, а дочке нет и годика, и у меня даже не было сил ими заниматься. Я не видела все эти фотографии и не могла поверить, что это произошло с нами. Незнакомые люди сразу стали предлагать нам сбор денег, а я просто хотела, чтобы нас не трогали, пока не прояснится ситуация, — говорит Алина. — Мне казалось, что мир рухнул и смысла существовать уже нет. Да, даже несмотря на то, что у меня двое детей.

Когда Роману стало лучше и он смог открыть глаза, его перевели в хирургию. На следующий день мужчина попросил телефон и сам позвонил жене.

— Он очень тихо и слабо говорил. Сказал: «Привет, это я». Очень переживает за нас, повторяет, что очень нас любит. Ну он же не виноват, что все так получилось... Рома пошел, как и другие люди, на мирный митинг — посветить фонариком и выразить свою позицию. Никто не знал, что это обстоятельство перевернет всю нашу жизнь.

Пока врачи не дают никаких прогнозов насчет будущего Романа. «Жить будет, калекой не останется», — вот их слова, которые дарят Алине большую надежду вернуть привычные будни.

— Сегодня я созвонилась с лечащим медиком, но мне ничего четкого не сообщили. Люди продолжают собирать нам деньги на реабилитацию. Понятно, что под этим словом подразумеваются не простые физпроцедуры. У нас будет очень долгий путь восстановления — парень молодой, ему нужно жить и содержать семью, — говорит Алина. — Понимаете, я семь лет в прямом смысле жила за мужем — даже самые элементарные вопросы решал он.

Женщина уверена: сейчас нужно надеяться на лучшее. Но она до сих пор задает риторический вопрос, почему против толпы было решено применить светошумовые гранаты.

— Так поступают только в войну: «Ну подумаешь, пару человек пострадали». А как дальше будет жить этот человек и его семья, никого не волнует. Но ведь так быть не должно! — уверяет Алина. — Когда я возвращаюсь домой из палаты Романа, меня очень сильно накрывает. Я плачу, собираю волю в кулак и иду дальше. А что еще мне остается делать?

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