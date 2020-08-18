Баскетбольный клуб «Цмокi» выступил с заявлением по ситуации в Беларуси

Баскетбольный клуб «Цмокi» выступил с заявлением по ситуации в Беларуси2
- 18.08.2020, 14:55
- 3,773
Виновные должны быть наказаны.
Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» выступил с заявлением в Insragram по ситуации в Беларуси и призвал виновных к ответственности.
— Более недели в наших соцсетях и на сайте не публиковался никакой контент. Более недели каждый наш сотрудник переживал за родную страну.
Беспрецедентное насилие со стороны тех, кто должен защищать народ, шокировало и вселило ужас. Ненормально, когда люди должны возвращаться домой, оглядываясь по сторонам и боясь попасть под жернова людей в форме.
Говорят, спорт вне политики, и нам очень хотелось бы, чтобы так и было. Но мы не можем не заявить про свою позицию: каждый сотрудник, который нарушил закон, должен понести наказание. Каждый случай превышения служебных полномочий должен быть расследован, а виновные — привлечены к ответственности.
К сожалению, это не вернет близким погибших. И эту вину мы все будем заглаживать перед ними до конца нашей жизни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗ Больш за тыдзень у нашых сацыяльных сетках і сайце не публікаваўся ніякі кантэнт. Больш за тыдзень кожны з нас перажываў за родную краіну. ⠀ Беспрэцэдэнтны гвалт з боку тых, хто павінен бараніць народ, шакаваў і ўсяляў жах. Ненармальна, калі людзі змушаны вяртацца дамоў, аглядаючыся па баках і баючыся трапіць пад жароны людзей у форме. ⠀ Кажуць, што спорт па-за палітыкай, і нам вельмі хацелася, каб гэтак і было. Але мы не можам не заявіць пра сваю пазіцыю: кожны супрацоўнік, які парушыў закон, павінен панесці кару. Кожны выпадак перавышэння службовых паўнамоцтваў павінен быць расследаваны, а вінаватыя прыцягнуты да адказнасці. ⠀ На жаль, гэта не верне блізкім загінулых. І гэту віну мы ўсе будзем загладжваць перад імі да канца нашага жыцця. #tsmokiminskgirls