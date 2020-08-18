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Сейм Литвы не считает Лукашенко президентом

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  • 18.08.2020, 15:06
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Сейм Литвы не считает Лукашенко президентом

Правительство также предложило Евросоюзу ввести санкции в отношении белорусских властей.

Сейм Литвы во вторник на чрезвычайной сессии принял резолюцию, согласно которой прошедшие в Беларуси президентские выборы не признаются легитимными, сейм также предложил Евросоюзу ввести санкции должностным лицам этой страны, пишет interfax.by.

«Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результатов выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции всем, кто фальсифицировал эти выборы, и всем, кто несет ответственность за нарушения прав человека», - заявил представивший проект резолюции Жигимантас Павилёнис.

Документ был принят почти единогласно - 120 голосов «за», ни одного «против», два человека воздержались.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.

Парламентарии призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в этой республике, включая вопрос об эмбарго на поставки электроэнергии с БелАЭС.

Резолюция адресована руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник подчеркнул, что в резолюции содержится важный сигнал международному сообществу и о «совершенных преступлениях, непосредственными свидетелями которых мы не были, но их видели во всем мире».

«Важно не только назвать, что есть, но и побудить наших коллег, особенно по ЕС, готовить санкции. Я допускаю возможность и подготовки национальных санкций. Это - одно из средств давления, но его недостаточно - нам нужно помочь людям в создании фонда для жертв репрессий, а также для лечения пострадавших», - отметил министр.

Также министр рассказал о жестоких пытках, насилии в местах задержания протестующих.

«То, что произошло, - это не только нарушение прав человека, но преступления, которые должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности», - добавил министр.

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