Заико: Номенклатура начнет сдавать Лукашенко 6 18.08.2020, 15:46

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Ему некому больше доверять.

В Москве сделали невыгодные для Лукашенко выводы о его способности удержать ситуацию в Беларуси под контролем, заявил «БП» руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

– Как вам вчерашний визит Лукашенко на МЗКТ, где рабочие кричали ему «Уходи»?

– Так как Александр Григорьевич «велик и могуч», то у него пропал навык общения с людьми. Поэтому он, с одной стороны, лихорадочно вспомнил годы работы в совхозе, и решил наброситься на рабочих.

А с другой стороны, он вспомнил работу секретарем общества «Знание» в Шклове. Поэтому стал рассказывать о ситуации в мире, которая была 30 лет назад.

Вообще, я думаю, эту запись посмотрели в Кремле и сделали соответствующие выводы. Лукашенко общение с рабочими не потянул. Как оратор он выступил неудачно.

Здоровье такая штука: выпил стакан воды и стало как-то не так. Я всем людям желаю здоровья. Но что касается Лукашенко – 66 лет, не может быть стопроцентного здоровья при таком психологическом напряжении.

Вы обратили внимание, что при выступлении на площади Независимости в воскресенье он пиджак свой отдал сыну? Казалось бы, ничего не значащая деталь. Да нет, ребята: ему некому больше доверять.

В общем, проблему нужно решать, нужно уезжать и уезжать красиво. Когда человек заболел, у нас его всегда жалеют.

– Почему несмотря на большие протесты и начало забастовок, номенклатура на переходит на другую сторону?

– Считает, что рано еще. С одной стороны, ты можешь слишком рано выступить – и тогда поставишь крест на карьере. А с другой стороны, выступишь слишком поздно – тогда тебя уволят новые ребята во власти.

В общем, как на танцах в сельском клубе: вы видите стоящую красивую девушку и думаете: пригласить или нет? А пока вы думаете и мнетесь – ее пригласил другой.

Так и номенклатура: стоит и колеблется.

Но думаю, потихонечку она начнет Лукашенко сдавать.

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