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В стачкомитет Гродно подали заявки представители 20 организаций

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  • 18.08.2020, 17:02
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В стачкомитет Гродно подали заявки представители 20 организаций
Фото: tut.by

На вечер в центре Гродно планируется митинг.

В стачечный комитет Гродно подали заявки инициативные группы 20 организаций, сообщил стачком Гродно в своем Telegram-канале.

"В стачечный комитет г. Гродно поданы заявки от работников (инициативных групп) 20 предприятий и организаций", - говорится в сообщении.

Так в их число вошли ОАО "ГродноАзот", ОАО "Авиакомпания Гродно", ЧУП Автдоктор, ОАО "Белкард", ОАО "Белтапаз", ОАО "Гродножилстрой", ОАО "Гроднопромстрой", ПУ "Гродногаз", ОАО "Радиоволна" и другие.

На вечер в центре Гродно планируется митинг.

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