В стачкомитет Гродно подали заявки представители 20 организаций

В стачкомитет Гродно подали заявки представители 20 организаций1
- 18.08.2020, 17:02
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На вечер в центре Гродно планируется митинг.
В стачечный комитет Гродно подали заявки инициативные группы 20 организаций, сообщил стачком Гродно в своем Telegram-канале.
"В стачечный комитет г. Гродно поданы заявки от работников (инициативных групп) 20 предприятий и организаций", - говорится в сообщении.
Так в их число вошли ОАО "ГродноАзот", ОАО "Авиакомпания Гродно", ЧУП Автдоктор, ОАО "Белкард", ОАО "Белтапаз", ОАО "Гродножилстрой", ОАО "Гроднопромстрой", ПУ "Гродногаз", ОАО "Радиоволна" и другие.
На вечер в центре Гродно планируется митинг.