Протест учителей: Мы не будем врать детям 19 18.08.2020, 17:05

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Фото: tut.by

Педагоги пригрозили объявить забастовку.

Сегодня на площадке возле ГУМа собрались около 60 учителей с плакатами «Я не буду врать детям», «Карпенко в отставку!», «За правду!». По проспекту Независимости педагоги прошли к педуниверситету, а затем передали свои требования в Министерство образования. Символом учительской акции протеста стал голубой цвет — таким образом педагоги выделили себя среди других протестующих. На вопросы прохожих «За кого вы?» учителя отвечали: «Мы за правду, за справедливость, за страну», пишет rebenok.by.

Главное, что беспокоит сегодня учителей — это жесткие задержания и пытки в изоляторе на Окрестина, о которых стало известно общественности. Учитель физики из 41 школы г. Минска Анастасия Вершок пришла на акцию, чтобы выразить свой протест той грубой силе, которую применили в отношении мирных белорусов.

— Над людьми издевались, и доказательства этих издевательств появляются ежедневно и ежечасно. Когда человека сначала грубо задерживают, а потом к нему применяются пытки, человеческое сердце не может этого выдержать. Если людей задерживают, никто не имеет права их бить и пытать, — эмоционально говорит учитель.

Анастасия Пенько работает с начальными классами в средней школе № 23 Минска, это ее второе образование, то есть стать учителем она решила уже в сознательном возрасте. Сегодня она не может оставаться в стороне, потому что от действий силовиков пострадало слишком много людей, причем не только взрослые, но и маленькие дети

— Как нам объясняют, дети «просто попали под горячую руку», но такого не должно происходить в нашей стране. Сейчас мы слышим очень много лжи отовсюду — она транслируется руководством, транслируется с экранов. Это вранье уже невозможно терпеть.

По словам Анастасии, сейчас белорусские педагоги объединились в телеграм-чате «Честные учителя» и сформулировали требования от учительского сообщества, идет сбор подписей. Педагоги готовы отстаивать права белорусов и не согласны с тем, что всю вину за прошедшие выборы сейчас возлагают на учителей.

— Возможно, со стороны проще обвинять людей, которых ты видишь рядом, чем тех, кто за всем этим стоит. Но я считаю, что учителя все равно должны защищать честь свою и своей профессии, потому что без учителей у нас дети не получат образование.

На вопрос, есть ли у педагогов требования к министру образования Игорью Карпенко, участница акции отвечает:

— К нему у нас требование только одно — отставка. Я считаю, что этот человек не достоин занимать такую позицию и руководить такой большой ответственной сферой.

Учитель математики гимназии № 1 Павел Филипович присоединяется к этим словам, он пришел на акцию с плакатом «Карпенко в отставку».

— Я вижу, что сегодня исчезают деньги, которые выделяются для работы с одаренными детьми. Деньги выделяются, но до учителей они просто не доходят. Уже достало терпеть все эти издевательства, унижения, многие сталкиваются с психологическим травмами на работе, но нет вообще никакой поддержки.

Учитель гимназии № 23 Наталья Шарай в руках держит плакат с подписью «Я не буду врать детям». Педагог не боится санкций за свою активную позицию. Самое страшное, что может произойти, это если учителям придется врать детям.

— Мы сейчас в такой ситуации, что я не могу прийти к детям и сказать, что мы живем в правовом государстве. Я собственными глазами видела, как мои права как гражданина были нарушены, и этому есть много доказательств, поэтому 1 сентября я приду к детям и буду говорить правду.

Сейчас среди учителей обсуждается вопрос, начинать ли вообще 1 сентября учебный год. Появилась идея забастовки, но разделяют ее не все, «ведь детей нужно кому-то учить». При этом важно сейчас быть едиными в своей позиции, соглашаются протестующие.

Педагоги сформулировали интернет-петицию с требованиями, которую подписали уже более 2000 человек. Участники акции подошли к зданию Министерства образования и передали документ.

Учителя требуют признать выборы недействительными, отправить в отставку действующего президента и главу ЦИК, прекратить задержания, насилие и пытки по отношению к мирным гражданам, признать факты давления на педагогических работников во время избирательной кампании. Если до 30 августа эти требования не будут выполнены, учителя выразили намерение "присоединиться к Общенациональной забастовке".

Министр образования к учителям не вышел, секретарь сказала, что в ближайшие дни с делегацией учителей встретятся для обсуждения ситуации. Педагоги решили продолжить свою акцию и пошли в направлении МАЗа, чтобы поддержать рабочих.

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