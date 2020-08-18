«Диджеи солидарности» заявили, что отдадут часть собранных для них денег на помощь протестующим

«Диджеи солидарности» заявили, что отдадут часть собранных для них денег на помощь протестующим3
- 18.08.2020, 17:15
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Белорусы собрали для них $30 тысяч.
«Диджеи солидарности», которых арестовали за то, что они включили песню Виктора Цоя Перемен на провластном митинге в Минске, пообещали отдать часть собранных для них денег пострадавшим от рук силовиков, пишет Telegram-канал tut.by.
Один из диджеев Кирилл Галанов заявил, что для них белорусы собрали более 30 тысяч долларов.
Однако, они решили, оставить себе только часть денег «на покрытие издержек и на случай ухудшения ситуации».