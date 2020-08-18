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«Диджеи солидарности» заявили, что отдадут часть собранных для них денег на помощь протестующим

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  • 18.08.2020, 17:15
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«Диджеи солидарности» заявили, что отдадут часть собранных для них денег на помощь протестующим
фото: nn.by

Белорусы собрали для них $30 тысяч.

«Диджеи солидарности», которых арестовали за то, что они включили песню Виктора Цоя Перемен на провластном митинге в Минске, пообещали отдать часть собранных для них денег пострадавшим от рук силовиков, пишет Telegram-канал tut.by.

Один из диджеев Кирилл Галанов заявил, что для них белорусы собрали более 30 тысяч долларов.

Однако, они решили, оставить себе только часть денег «на покрытие издержек и на случай ухудшения ситуации».

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