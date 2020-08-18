Мы все – огромная сила 4 18.08.2020, 17:16

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Фото: «Наша Ніва»

И просто не имеем никакого права сейчас останавливаться.

Все, кто был на Стеле, кто шел по проспекту, все, кто был на Независимости и возле Володарки, кто шел маршем к тюрьме на Окрестина, мы все - огромная сила. Мы все мы это знаем и чувствуем.

«Ребята, это же так здорово, быть на финишной прямой, вот уже ленточка победная у нас перед носом мелькает! - пишет читатель телеграм-канала «Баста!» из Минска. - Мы решительно и стремительно пробежали этот протестный марафон и мы не имеем никакого морального права сейчас останавливаться, наоборот, нам сейчас нужно собраться с силами для решительного рывка!

Все, кто был на Стеле, кто шел по проспекту, все, кто был на Независимости и возле Володарки, кто шел маршем к тюрьме на Окрестина, мы все - огромная сила. Мы все мы это знаем и чувствуем.

16 августа мы вышли так, как никогда, нас было очень много, полмиллиона точно! И это только Минск, а ведь сколько нас вышло по всей стране!

Я, мы - 97%, и теперь мы это подтвердили!»

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