Алесь Круткин: Свободу интернету! Свободу «Хартии'97!»
- 18.08.2020, 18:14
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Блогер также потребовал освобождения всех политзаключенных.
Видеоблогер Алесь Круткин выступил на митинге возле тюрьмы на ул. Володарского, передает пресс-служба “Европейской Беларуси!”.
"Здесь сидят мои друзья и коллеги - видеоблогеры Сергей Тихановский, Дима Козлов "Серый кот", Александр Кабанов. Все они брошены в тюрьму трусливым тараканом только из-за того, что говорили вам правду.
Скоро они выйдут на свободу, скоро правду мы увидим и на экранах государственного ТВ, которое мы финансируем, и на страницах официальных газет.
Но это возможно лишь при условии, если мы прямо сейчас будем требовать отмены цензуры, будем бороться за блогеров и журналистов, которые говорят правду, добьемся отмены блокировки сайта "Хартия'97".
Это произойдет, это уже происходит. Нельзя отступать и сдаваться. Нельзя опускать руки. Нужно, чтобы наши требования звучали еще громче.
Свободу интернету! Свободу "Хартии'97! Свободу блогерам и журналистам!