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Шестикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон распространил пост о протестах в Беларуси

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  • 18.08.2020, 19:04
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Шестикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон распространил пост о протестах в Беларуси
фото: Getty Images

Льюис Хэмилтон привлек внимание 19 миллионов подписчиков к ситуации в Беларуси.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сделал репост записи, посвященной протестам в Беларуси, и привлек внимание 19 миллионов подписчиков к проблеме, передает «Трибуна».

В посте организации Karmagawa Лукашенко, занимавшего пост президента страны, называют «последним диктатором Европы». Проект призывает своих подписчиков распространять запись, чтобы обратить внимание мирового сообщества на события в Беларуси.

В стране десятый день продолжаются митинги. Забастовки затронули все крупнейшие предприятия.

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