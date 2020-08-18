Шестикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон распространил пост о протестах в Беларуси

Шестикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон распространил пост о протестах в Беларуси2
- 18.08.2020, 19:04
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Льюис Хэмилтон привлек внимание 19 миллионов подписчиков к ситуации в Беларуси.
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сделал репост записи, посвященной протестам в Беларуси, и привлек внимание 19 миллионов подписчиков к проблеме, передает «Трибуна».
В посте организации Karmagawa Лукашенко, занимавшего пост президента страны, называют «последним диктатором Европы». Проект призывает своих подписчиков распространять запись, чтобы обратить внимание мирового сообщества на события в Беларуси.
В стране десятый день продолжаются митинги. Забастовки затронули все крупнейшие предприятия.