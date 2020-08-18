Более 450 российских музыкантов и работников сферы культуры осудили насилие в отношении протестующих в Беларуси 18.08.2020, 19:23

фото: new.the-village.ru

Известные музыканты, поэты, а также работники сферы организации мероприятий из России выступили с открытым письмом по поводу политической ситуации в Беларуси.

Подписавшиеся заявляют о солидарности с жителями страны в их стремлении «добиться справедливости». «Мы знаем, что прошедшие 9 августа в Беларуси президентские выборы были проведены с множеством нарушений, зафиксированных внешними наблюдателями, а голоса граждан республики были украдены. Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других», – отмечается в письме, которое опубликовал портал The Village.

Авторы обращаются к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, журналистам и мировому сообществу. По их мнению, «нужно немедленное снятие той информационной блокады, в которую погрузили жителей страны, необходимо честное освещение ситуации и конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не-лжи».

«Не могут не ранить многочисленные свидетельства и сообщения о применяемом насилии к протестантам. Уже есть погибшие. Сотни избитых и тысячи арестованных. Статистика насилия, примененного к гражданам Беларуси, потрясает. Мы осуждаем и резко выступаем против милицейского насилия в отношении собственного народа и скорбим по жертвам этих чудовищных действий», — говорится в письме.

Его авторы выражают надежду, что публичность в отношении белорусских событий препятствует сокрытию преступлений.

Письмо открытое, под ним подписалось более 450 человек. Точное количество назвать невозможно, поскольку многие члены музыкальных групп ставили подпись от имени всего коллектива.

С осуждением действий белорусских силовиков выступили известные рок- и рэп-исполнители Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» почти в полном составе, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, лидер группы «Сплин» Александр Васильев, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Найк Борзов, Noize MC (Иван Алексеев).

Призыв поддержали представители молодого поколения музыкантов, ставших популярными благодаря размещению своих песен на видеохостингах (Елизавета Гырдымова (Монеточка), Анастасия Иванова (Гречка), набирающие популярность группы Shortparis, Ploho и др.

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