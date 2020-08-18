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Офицер-пограничник: Сила — не в оружии, не в тюрьмах, и не в автозаках

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  • 18.08.2020, 19:40
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Офицер-пограничник: Сила — не в оружии, не в тюрьмах, и не в автозаках
Плакат на акции протеста в Минске
фото: Еврорадио

Александр Васько высказался о последних событиях в нашей стране.

Офицер-пограничник в/ч 2141 капитан Александр Васько записал видеообращение, в котором высказался о последних событиях в нашей стране. Он впечатлен тем, как летом 2020-го сплотились белорусы, которые хотят жить в свободной от диктатуры стране.

"Я мечтал служить народу, но милиция и армия охраняют интересы только одного человека", — говорит офицер. Он не понимает, как силовики могли так жёстко разгонять мирные акции протеста. Александр Васько обратился к ним и напомнил: "Сила — не в оружии, не в тюрьмах, и не в автозаках, а в правде, в чести и в мужестве".

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