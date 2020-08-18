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Самая провальная речь Лукашенко: рабочие МЗКТ рассказали, что происходило во время его визита

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  • 18.08.2020, 20:40
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Самая провальная речь Лукашенко: рабочие МЗКТ рассказали, что происходило во время его визита

Вчера рабочие послали диктатора на три буквы.

17 августа Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Вероятно, это была самая трудная речь в биографии диктатора Беларуси.

Лукашенко обратился к людям, которых считал своей традиционной опорой («Вы рабочие люди, вы всегда поддерживали президента»), — но в ответ получил свист, пренебрежение и дружное скандирование одного-единственного слова — «Уходи!».

Кроме того, еще до начала выступления диктатора силовики задержали нескольких заводчан: их посчитали «неблагонадежными», но отпустили через шесть часов после допроса и предупреждения.

«Медуза» поговорила с рабочими МЗКТ — в том числе с одним из задержанных — о том, какие настроения сейчас на заводе и насколько просчитался Лукашенко, рассчитывая на поддержку «трудового народа».

Дмитрий, инженер-конструктор МЗКТ

Рабочие в первую очередь недовольны режимом — так же, как и люди в других отраслях. Мы хотим свободно выражать свою волю, но у нас украли выбор.

Решение выйти на забастовку [принималось] внутри коллектива. По личным связям мы также координируем забастовки и с другими предприятиями.

Большая часть нашего коллектива не за оппозицию, а именно против Лукашенко. Руководство говорит, что оно вне политики, поэтому тех, кто ходил на встречу с Лукашенко, просили снять белые браслеты и ленточки — символ честных выборов.

Сейчас люди ждут, что будет, думают, как вести себя дальше. То, что Лукашенко говорит про заказы [на продукцию предприятия], про то, что они исчезнут, если поменяется режим, — неправда. Заказы никуда не исчезнут, а олигарх, который будет управлять заводом, не хуже, чем теперешнее государство.

После встречи с Лукашенко все разошлись по рабочим местам, обсуждали, как она прошла. Люди понимают, что он впадает в старческий маразм, что все делается для показухи. Позиция большинства сотрудников выражалась, когда мы скандировали «Уходи!». Разговоры с народом — это в основном постановка.

Сейчас как-то сложно что-то говорить о том, что будет дальше. Идеальный вариант — это передача власти тому, кого выбрал народ. Но, как сказал Лукашенко сам, он власть не отдаст.

Николай (имя изменено), инженер МЗКТ

Люди, которые работают на нашем заводе, не верят в результаты выборов, их возмутили последние события с избиениями мирных граждан и задержанных. Их возмутили статьи в СМИ, где от имени коллектива МЗКТ якобы поддерживает власть и ее методы. Насколько я знаю, центров, которые координируют забастовки, нет — все происходит как-то стихийно, изнутри.

Можно сказать, что абсолютное большинство сотрудников завода против Лукашенко. Я лично знаю только несколько человек, кто выступает в его поддержку. Наше руководство на встрече божилось, что никаких репрессий и увольнений не будет, даже для тех, кого арестовали. Но посмотрим, как будет на самом деле. Инструкций по тому, как вести себя на встрече, не было. Просили только быть вежливыми, в итоге пустили всех, кто хотел. Единственное [требование] — заставили снять белые браслеты.

Нам было не страшно выходить, так как мы уже привыкли к этому режиму, к этой страшилке. Мы, правда, даже подумать не могли, что кого-то задержат. Но мы будем продолжать принимать участие в мирных акциях. В ближайшее время будем проводить собрания, где будет решаться, что делать дальше.

Кирилл (имя изменено), задержанный сотрудник МЗКТ

В пятницу мы передали свои требования высшему руководству завода — думаю, что поэтому к нам приехал Лукашенко. Почему нас задержали, мы сами не поняли. Догадываемся, что кто-то с завода пожаловался на нас силовикам — что мы можем брякнуть что-то лишнее при Лукашенко.

Кроме меня, задержали еще двоих. Это было так: нам позвонил начальник цеха и попросил покинуть территорию завода в сопровождении силовиков. Нам сказали, что нас доведут до проходной и отпустят домой.

Начальство завода также просило нас не высовываться. Но по факту нас посадили в автозак и отвезли в РУВД. В автозаке отобрали телефоны, их начали проверять на наличие оппозиционных картинок и видео. Насилие к нам не применялось, нам пытались доказать, что силовики непричастны [к избиениям] и во всем виноваты протестующие.

Отпустили спустя шесть часов задержания, сделали предупреждение о том, что нельзя заниматься терроризмом. Про штрафы или какое-то другое наказание ничего не говорили. По сути, их давать не за что. Если я не доволен «победившим» кандидатом, это не дает им права меня наказывать или задерживать.

Михаил (имя изменено), станочник проработки металла МЗКТ

Все, с кем я общался на нашем заводе, хотят отставки Лукашенко. Все устали слушать его обман. В целом обстановка на заводе не из лучших — приходится очень тяжело, чтобы прокормить семью. Зарплаты у нас совсем не те, о которых говорят в правительстве.

Может быть, оппозицию не поддерживают 100% сотрудников предприятия, но, думаю, эта цифра [не меньше] 85%. Но поначалу, когда мы высказывали свое недовольство тем, как прошли выборы, как на демонстрациях относятся к протестующим, руководители подразделений угрожали нам увольнением.

Мы точно не понимаем, почему Лукашенко приехал именно к нам. Наверное, после пятничной встречи с руководством завода, на которой мы предъявили свои требования. На встречу люди организовались спонтанно. Многие из нас заметили, что на ней присутствовали подставные лица. У нас было много вопросов, которые мы так и не успели задать. Например, где те 85 человек, которые пропали без вести?

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