Самая провальная речь Лукашенко: рабочие МЗКТ рассказали, что происходило во время его визита 15 18.08.2020, 20:40

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Вчера рабочие послали диктатора на три буквы.

17 августа Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Вероятно, это была самая трудная речь в биографии диктатора Беларуси.

Лукашенко обратился к людям, которых считал своей традиционной опорой («Вы рабочие люди, вы всегда поддерживали президента»), — но в ответ получил свист, пренебрежение и дружное скандирование одного-единственного слова — «Уходи!».

Кроме того, еще до начала выступления диктатора силовики задержали нескольких заводчан: их посчитали «неблагонадежными», но отпустили через шесть часов после допроса и предупреждения.

«Медуза» поговорила с рабочими МЗКТ — в том числе с одним из задержанных — о том, какие настроения сейчас на заводе и насколько просчитался Лукашенко, рассчитывая на поддержку «трудового народа».

Дмитрий, инженер-конструктор МЗКТ

Рабочие в первую очередь недовольны режимом — так же, как и люди в других отраслях. Мы хотим свободно выражать свою волю, но у нас украли выбор.

Решение выйти на забастовку [принималось] внутри коллектива. По личным связям мы также координируем забастовки и с другими предприятиями.

Большая часть нашего коллектива не за оппозицию, а именно против Лукашенко. Руководство говорит, что оно вне политики, поэтому тех, кто ходил на встречу с Лукашенко, просили снять белые браслеты и ленточки — символ честных выборов.

Сейчас люди ждут, что будет, думают, как вести себя дальше. То, что Лукашенко говорит про заказы [на продукцию предприятия], про то, что они исчезнут, если поменяется режим, — неправда. Заказы никуда не исчезнут, а олигарх, который будет управлять заводом, не хуже, чем теперешнее государство.

После встречи с Лукашенко все разошлись по рабочим местам, обсуждали, как она прошла. Люди понимают, что он впадает в старческий маразм, что все делается для показухи. Позиция большинства сотрудников выражалась, когда мы скандировали «Уходи!». Разговоры с народом — это в основном постановка.

Сейчас как-то сложно что-то говорить о том, что будет дальше. Идеальный вариант — это передача власти тому, кого выбрал народ. Но, как сказал Лукашенко сам, он власть не отдаст.

Николай (имя изменено), инженер МЗКТ

Люди, которые работают на нашем заводе, не верят в результаты выборов, их возмутили последние события с избиениями мирных граждан и задержанных. Их возмутили статьи в СМИ, где от имени коллектива МЗКТ якобы поддерживает власть и ее методы. Насколько я знаю, центров, которые координируют забастовки, нет — все происходит как-то стихийно, изнутри.

Можно сказать, что абсолютное большинство сотрудников завода против Лукашенко. Я лично знаю только несколько человек, кто выступает в его поддержку. Наше руководство на встрече божилось, что никаких репрессий и увольнений не будет, даже для тех, кого арестовали. Но посмотрим, как будет на самом деле. Инструкций по тому, как вести себя на встрече, не было. Просили только быть вежливыми, в итоге пустили всех, кто хотел. Единственное [требование] — заставили снять белые браслеты.

Нам было не страшно выходить, так как мы уже привыкли к этому режиму, к этой страшилке. Мы, правда, даже подумать не могли, что кого-то задержат. Но мы будем продолжать принимать участие в мирных акциях. В ближайшее время будем проводить собрания, где будет решаться, что делать дальше.

Кирилл (имя изменено), задержанный сотрудник МЗКТ

В пятницу мы передали свои требования высшему руководству завода — думаю, что поэтому к нам приехал Лукашенко. Почему нас задержали, мы сами не поняли. Догадываемся, что кто-то с завода пожаловался на нас силовикам — что мы можем брякнуть что-то лишнее при Лукашенко.

Кроме меня, задержали еще двоих. Это было так: нам позвонил начальник цеха и попросил покинуть территорию завода в сопровождении силовиков. Нам сказали, что нас доведут до проходной и отпустят домой.

Начальство завода также просило нас не высовываться. Но по факту нас посадили в автозак и отвезли в РУВД. В автозаке отобрали телефоны, их начали проверять на наличие оппозиционных картинок и видео. Насилие к нам не применялось, нам пытались доказать, что силовики непричастны [к избиениям] и во всем виноваты протестующие.

Отпустили спустя шесть часов задержания, сделали предупреждение о том, что нельзя заниматься терроризмом. Про штрафы или какое-то другое наказание ничего не говорили. По сути, их давать не за что. Если я не доволен «победившим» кандидатом, это не дает им права меня наказывать или задерживать.

Михаил (имя изменено), станочник проработки металла МЗКТ

Все, с кем я общался на нашем заводе, хотят отставки Лукашенко. Все устали слушать его обман. В целом обстановка на заводе не из лучших — приходится очень тяжело, чтобы прокормить семью. Зарплаты у нас совсем не те, о которых говорят в правительстве.

Может быть, оппозицию не поддерживают 100% сотрудников предприятия, но, думаю, эта цифра [не меньше] 85%. Но поначалу, когда мы высказывали свое недовольство тем, как прошли выборы, как на демонстрациях относятся к протестующим, руководители подразделений угрожали нам увольнением.

Мы точно не понимаем, почему Лукашенко приехал именно к нам. Наверное, после пятничной встречи с руководством завода, на которой мы предъявили свои требования. На встречу люди организовались спонтанно. Многие из нас заметили, что на ней присутствовали подставные лица. У нас было много вопросов, которые мы так и не успели задать. Например, где те 85 человек, которые пропали без вести?

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