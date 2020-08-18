В Гродно мирный митинг снова собрал около 20 тысяч человек 15 18.08.2020, 21:09

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фото: tut.by

Жители города озвучили главное требование.

В Гродно на площади Ленина очередной мирный митинг снова собрал около 15−20 тысяч человек.

Он отличается от предыдущих тем, что на площади стоит большая стационарная сцена, а между протестующими выступают артисты. А еще частник бесплатно привез и увезет биотуалеты, пишет tut.by.

Активисты рассказали, что все городские требования, которые были озвучены местной власти, она выполнила. Остались только общереспубликанские, первое из которых — отставка Александра Лукашенко.

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