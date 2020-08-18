Экс-футболист Лукашенко: Считаю однофамильца политическим трупом 2 18.08.2020, 21:24

2,880

фото: pressball.by

В сознании белорусского общества произошел мощный сдвиг.

В начале 2000-х Федор Лукашенко дважды становился чемпионом Беларуси по футболу. Этого игрока наверняка помнят и в Мозыре, и в Гомеле, и в Молодечно, и Бресте. Он давно уже завершил карьеру, но пока большинство действующих футболистов отмалчивается, Лукашенко готов говорить о происходящем в стране, пишет «Трибуна».

– Первое, что приходит в голову, – глубокое возмущение. С тем беззаконием, которое творится сейчас в Беларуси... Показали, что практически ни один институт власти у нас не работает. То, что произошло 9 и 10 августа... И до сих пор никто не собирается это расследовать, никто в отставку не ушел. Там еще генеральный прокурор Конюк высказался по поводу того, что акции надо согласовывать. Но вот неделя прошла после всех этих избиений, и что-то его слышно не было. Где заведенные дела? Где заведенные дела из-за нарушений на выборах? То есть ни прокуратура, ни Следственный комитет – ничего! Чем они там занимаются? Я вижу, что это не страна для народа, а страна для силовиков, для чиновников, еще для кого-то. Но только не для народа.

– На ваш взгляд, почему так жестко действовали силовики?

– Чисто по-человечески у меня вообще нет этому объяснений. На мой взгляд, была дана команда «фас!». Власти надеялись, что, как и в предыдущие выборные годы, когда небольшие кучки людей выходили, они их поколошматили трохи, и все успокоится, забудется. Но действия силовиков... Я даже представить себе такого не могу, у меня в голове не укладывается, что такие люди живут среди нас и ходят среди нас. Могу зайти в магазин, а там в очереди будет стоять человек, который, возможно, участвовал в пытках и избиениях.

- Как относитесь к мирным акциям, которые проводят белорусы?

– Положительно отношусь. Девчонкам хотел бы выразить огромную признательность, потому что 12 августа, если бы не наши девчонки, неизвестно, чем бы все это закончилось. А так... Как девчонки вышли на эти мирные акции с цветами и лозунгом «Остановить насилие» – силовикам уже некуда было деваться. Не хватать же девушек прямо с улицы. Интернет есть. Все это было бы потом выложено, все бы это увидели бы. Мне кажется, в современной Беларуси будет еще один женский день – 12 августа.

- Сами ходите на акции?

– По возможности я ходил. Не очень активно, но на машине, когда проезжаю, то, естественно, посигналю. Пару дней назад на Окрестина съездил. Думал кого-то подвезти. Приехал, а там и припарковаться особо негде. На то, что я там увидел, мне, взрослому мужику, без слез смотреть невозможно было, честно говоря.

Но очень положительные эмоции вызывают белорусы, которые организовались как волонтеры. Они много чего делают. Люди ходят с табличками: «Отвезу в Жодино», «Отвезу в Слуцк». Питание организовали, чай горячий, вода – все привезли. Это просто невероятно.

- Как думаете, чем все закончится? Устоит Лукашенко или нет?

– Прогнозировать очень сложно, конечно, если вы спрашиваете про ближайшее время. В долгосрочной перспективе, я думаю, что он уже политический труп.

- А смогут ли дальше белорусы сохранять такое единение? Кажется, что никогда такого не было.

– Сложно прогнозировать развитие событий, но я думаю, что да. Единение ведь не первый раз как проявляется. Мне кажется, все началось со вспышки ковида. Люди увидели, как государство к этому относится. Врачей, грубо говоря, бросили на произвол судьбы. И тут вдруг это. Такого никогда в Беларуси не было. Вдруг такое единение возникло! Люди сами начали помогать врачам.

Потом ситуация с водой в Минске. Власти чего-то делали, машины какие-то подгоняли, но толку от этих машин... Конечно, какой-то толк был, но все равно люди в очередях стояли по несколько часов. Государство опять... Будто его здесь и нет. Опять люди самоорганизовались. И после этого, мне кажется, такой толчок в сознании общества произошел. Невероятно. Никогда не ожидал такого от белорусов.

- Лукашенко активно переговаривается с Путиным. Якобы они пришли к тому, что при необходимости Россия готова ввести войска на территорию Беларуси. Как вам кажется, существует такая вероятность?

– Мне кажется, это маловероятно. То, что Лукашенко заявляет по БТ, это одно. А то, какой на самом деле разговор состоялся, это другое. В России тоже люди неглупые. Им после Крыма еще один вариант силового захвата территории совершенно не нужен.

В Крыму можно было ссылаться на референдум. У нас другая ситуация. Насколько я понимаю, Лукашенко ссылается на договор ОДКБ, предусматривающий вмешательство лишь при внешней угрозе. У нас же – исключительно внутренние дела. Мне кажется, эта тема просто раздувается.

Смотрю передачи, а там российские политологи говорят, что Россия хотят оторвать от Беларуси. Но большинство не хочет тут отрываться, мы хотим жить в таких же отношениях с Россией, как и жили. Никто не хочет, чтобы у нас с россиянами граница была, никто за это не выступает. Ну, есть, конечно, горячие головы. Но, мне кажется, у большей части народа даже мыслей таких нет, потому что привыкли уже жить рядом с россиянами. И мы к ним ездим в гости спокойно, и они к нам ездят спокойно. Никогда никаких проблем не возникало. А то [на российском ТВ] начинают эту тему педалировать, что нас хотят оторвать. Мне такие разговоры не особо по душе.

- Как думаете, почему о происходящем в стране так мало высказываются футболисты и хоккеисты?

– Потому что все футболисты и все хоккеисты сидят у нас на бюджете. Это такой удивительный феномен, потому что люди, которые работают на заводе, получают в три-четыре-пять раз меньше, чем футболисты, при этом заводчане не боятся высказываются. А вот футболисты, да – молчком, молчком… Вы люди не бедные, хотя это дело, конечно, каждого, но, мне кажется, любой человек в нашей стране понимает, что что-то [идет] неправильно, а они молчат. Но тут не заставишь человека выступать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».