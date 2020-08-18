Покажем наши забастовки всему миру: присылайте фото и видео! 18.08.2020, 22:30

Фото: Homoatrox, wkipedia.org

Сегодня правдивая информация нужна как никогда раньше.

Сегодня на площади Независимости в Минске и в других городах Беларуси прошли одни из самых ярких и захватывающих митингов за последние дни.

Десятки тысяч людей, сильные выступления, потрясающая атмосфера. Участники поддержали рабочих, которые начали забастовку на разных предприятиях.

Выступали студенты, учителя, бывшие чиновники, пенсионеры. Звучали лозунги «Баста!», «Уходи!», «Трибунал!», «Свободу политзаключенным!», «Свободу «Хартии-97!»

Редакция Charter97.org просит участников митингов присылать фотографии и видео, чтобы можно было оценить масштабы белорусского протеста.

При первой же возможности высылайте нам эти фотографии, видеоролики на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети:

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