Протестующие заставили власти Гродно пойти на уступки

Протестующие заставили власти Гродно пойти на уступки8
- 18.08.2020, 22:21
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Мирные протесты и забастовку нужно продолжать до победы!
Гродно добился исполнения своих требований от местного исполкома, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
Из основных уступок:
1. Митинговать теперь можно на центральных площадях Гродно. Власти будут помогать с техническим оборудованием.
2. Милиция приносит извинения у задержанных. Все они освобождены.
3. Оппозиции предоставят телеэфир.
4. Обещают не наказывать участников забастовки.
Это достаточно серьезная победа, каждый город должен добиться такого у местных властей.
Напомним, что главные требования протестующих — освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.