Протестующие заставили власти Гродно пойти на уступки 8 18.08.2020, 22:21

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фото: Виталий Скворцов/ТАСС

Мирные протесты и забастовку нужно продолжать до победы!

Гродно добился исполнения своих требований от местного исполкома, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Из основных уступок:

1. Митинговать теперь можно на центральных площадях Гродно. Власти будут помогать с техническим оборудованием.

2. Милиция приносит извинения у задержанных. Все они освобождены.

3. Оппозиции предоставят телеэфир.

4. Обещают не наказывать участников забастовки.

Это достаточно серьезная победа, каждый город должен добиться такого у местных властей.

Напомним, что главные требования протестующих — освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.

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