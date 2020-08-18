Иерей о событиях в Беларуси: В такие дни священники призваны быть миротворцами 2 18.08.2020, 22:40

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Фото: tut.by

Белорусские священники в эти непростые дни выступили за мир и справедливость.

В Беларуси с улиц ушел ОМОН, акции протестов и забастовки носят мирный характер. Но до сих пор в тюрьмах остаются сотни задержанных. Белорусские священники в эти непростые дни выступили за мир и справедливость. О разговорах с прихожанами и знакомыми из числа силовиков рассказал interfax.by клирик храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Минске, иерей Алексей Залицаев.

"В последнее время многие священнослужители дежурят возле тюрем. Также отцы пытаются передать гуманитарную помощь в тюрьмы, но проблема в том, что передачи от священников и других волонтеров не принимают", - рассказал иерей, которого цитирует православный портал "Правмир".

По словам Залицаева, "возле тюрем отцы пытаются поддержать тех, кто ищет своих детей, друзей, близких". "Люди, которые выходят из тюрем, обращаются к батюшкам с просьбами о помощи, с вопросами. Люди не понимают, что происходит, почему, им сейчас особенно нужны простые слова поддержки", - отметил иерей.

"Главный, фундаментальный вопрос, который всегда встает в трудных ситуациях, особенно, когда творится такое беззаконие — где же Бог, где же Его милосердие, проявление любви к людям? Священники стараются утешить, поддержать людей. Я рад, что мои собратья не только в Минске, но и в других городах, помогают людям сохранить мир", - сказал священнослужитель.

Он отметил, что сам в августе ушел в отпуск, путешествовал по Беларуси, заезжал в родной город Чериков. Там 9 августа он служил литургию с клириками местного прихода, где молился о государстве и его народе.

"Участия в акциях я не принимал, но старался поддержать людей словом, особенно тех, кто хотел отвечать злом на зло, я призывал, чтобы они ни в коем случае не делали этого", - признался клирик.

Он также рассказал, что еще в период предвыборной агитации люди приходили в храм с вопросами: почему, например, не допустили альтернативных кандидатов. Они не понимали, почему происходило беззаконие, не могли согласится с тем, что государство не считается с их мнением, потому что за альтернативных кандидатов собрали очень много подписей за выдвижение.

"Мы пытались успокоить их, утешить, и самое главное, напоминали о том, что, конечно, слова Священного Писания — "всякая власть от Бога" — но нужно понимать контекст. И в конституции республики Беларусь сказано, что власть принадлежит народу республики Беларусь", - пояснил Залицаев.

Иерей рассказал, что у него есть близкие друзья, которые работают в силовых структурах. Некоторые из них принимали участие в подавлении мирных акций. "Стоит сказать, что они находятся в информационном вакууме и им подают не всегда корректную информацию. Они порой уверены, что люди на мирных акциях проплачены, намеренно идут на агрессию", - отметил священник.

Он призвал своих друзей, которые работают в силовых структурах, не делать ничего противозаконного.

"То, что мы видели 10, 11 и 12 августа, было, конечно, печально. Я живу на окраине Минска, на второй день протестов выстрелы оружия и взрывы светошумовых гранат были слышны у нашего дома. Было очень печально и очень страшно. Я переживал за свою семью", - сказал священнослужитель.

"В первую очередь надеюсь на Господа, что Он успокоит всех и сможет дать всем мир и любовь. Но мы, священнослужители, тоже должны людей призывать к миру и любви. На все воля Божья, я не знаю, как эту ситуацию разрешить, потому что общество очень сильно разделено", - добавил он.

Залицаев рассказал, что служит при онкодиспансере, поэтому всегда ощущает, что нужен людям в качестве священнослужителя. "Но в данный момент мы, священнослужители, не только нужны, мы обязаны принести мир и любовь".

"Действительно, в эти моменты священнослужители призваны быть миротворцами, мир и любовь должны побеждать агрессию, потому что Христос призвал нас быть едиными, жить в мире, любви и согласии. Это самое главное, что у нас осталось", - считает иерей.

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