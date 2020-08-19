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Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты

  • 19.08.2020, 9:29
  • 1,960
Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты
ДЖО БАЙДЕН

Голосование на съезде Демократической партии проходило в видеоформате.

Демократическая партия США утвердила бывшего вице-президента страны 77-летнего Джо Байдена своим единственным кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Это решение было принято во вторник, 18 августа, на общенациональном съезде в Милуоки, сообщает dw.com.

Из-за эпидемии коронавируса съезд под девизом "Объединить Америку" проходил преимущественно в режиме онлайн. Ораторы, выступающие обычно перед десятками тысяч людей, заранее записали свои речи на видео, чтобы избежать технических проблем.

Само голосование также прошло в видеоформате. В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде. Внутрипартийным соперником Байдена был сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев Байдену будет противостоять действующий президент страны Дональд Трамп.

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