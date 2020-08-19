Андрей Курейчик: Мы добились невероятного! 15 19.08.2020, 9:36

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АНДРЕЙ КУРЕЙЧИК

Это наши города. Это наши улицы. Это наше пространство свободы.

Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик обратился к согражданам:

— Белорусы, вы хоть поняли, что произошло?!

Еще 6 августа мы считали великим геройством 30 секунд песни "Перемен" Цоя, которую вырубил глава района, а пацанов тут же забрали "тихари". И за это мы собрали 50 тысяч долларов, как за невероятную смелость! А сегодня "Перемен" доносится из каждой машины, каждого двора, на каждой центральной площади беларуских городов. И никого не забирают! Еще 2 недели назад замначальник РОВД лично приезжал с вышкой и снимал флаг с балкона, угрожая штрафом. Сегодня флаги Беларуси реют над замками, музеями, площадями, торчат из каждой третьей машины и с ними люди гуляют по городам перед всеми ментами и кгбэшнтками! И многие менты радостно кивают людям с национальной символикой. И это за 14 дней!

Еще 2 месяца назад протестующие против аккумуляторнго завода в Бресте стояли по стойке "смирно" перед Лукашенко, слушая его высокомерные поучения. А сегодня рабочие МЗКТ в лицо его посылают, предлагают застрелиться и скандируют "Уходи"! И им за это ничего нет!

Я помню, как первый 10-тысячный митинг на Бангалор, на котором просили не приносить бел-чырвона-белыя флаги, воспринималось как невероятное достижение. А теперь полмиллиона в Минске и сотни тысяч по регионам, стачки на сотнях предприятий, осада телеканалов… Еще две недели назад за подход к администрации вас хватали на раз. Теперь тысячи людей скандируют "Позор" у Купаловского театра в 50 метрах от администрации Лукашенко без всяких разрешений от "Зеленстроя" и милиции - и ИМ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕТ! Народ отменил понятие "несанкционированный митинг".

Народ отменил понятие "несанкционированная символика". Отменил понятие пиетета перед чиновниками. И это за 2 недели!

Цена этого, конечно, велика. Погибшие. Сотни избитых и травмированных. 7000 задержанных. Это мы не забудем и не простим.

Но пространство свободы было расширено невероятно. Невозможно. Фантастически. Беларусы - мы невероятные! Это наша страна. Это наши города. Это наши улицы. Это наше пространство свободы! И мы его больше не отдадим теперь никогда!!!

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