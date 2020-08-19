закрыть
19 августа 2020, среда, 10:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Баста!»: Срочно приезжайте к проходной МТЗ поддержать бастующих рабочих

13
  • 19.08.2020, 9:48
  • 12,387
«Баста!»: Срочно приезжайте к проходной МТЗ поддержать бастующих рабочих
Фото: nn.by

В других городах - выходите прямо сейчас к предприятиям, которые объявили забастовку.

Приходим прямо сейчас к проходным предприятий вашего города, которые объявили забастовку. Поддержим наших рабочих, говорится в обращении телеграм-канала «Баста!»:

«Друзья, сейчас – переломный момент нашей революции. Власти всеми силами пытаются сорвать общенациональную забастовку – шантажируют рабочих, оказывают давление на тех, кто пришел их поддержать, угрожают и запугивают.

Остановка крупных предприятий – это то, чего больше всего боится трехпроцентный трус.

Сейчас очень важно поддержать бастующих рабочих. У проходных своих заводов они должны видеть тысячи солидарных белорусов и слышать наши лозунги. Наша поддержка – лучший ответ на шантаж и угрозы со стороны их начальства.

Приходим прямо сейчас к проходным предприятий вашего города, которые объявили забастовку. Минчане, приходим к проходной МТЗ, где ОМОН пытается помешать протестующим. Поддержим наших рабочих.

Наша сила – в нашей солидарности!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко