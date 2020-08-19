«Баста!»: Срочно приезжайте к проходной МТЗ поддержать бастующих рабочих

«Баста!»: Срочно приезжайте к проходной МТЗ поддержать бастующих рабочих13
- 19.08.2020, 9:48
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В других городах - выходите прямо сейчас к предприятиям, которые объявили забастовку.
Приходим прямо сейчас к проходным предприятий вашего города, которые объявили забастовку. Поддержим наших рабочих, говорится в обращении телеграм-канала «Баста!»:
«Друзья, сейчас – переломный момент нашей революции. Власти всеми силами пытаются сорвать общенациональную забастовку – шантажируют рабочих, оказывают давление на тех, кто пришел их поддержать, угрожают и запугивают.
Остановка крупных предприятий – это то, чего больше всего боится трехпроцентный трус.
Сейчас очень важно поддержать бастующих рабочих. У проходных своих заводов они должны видеть тысячи солидарных белорусов и слышать наши лозунги. Наша поддержка – лучший ответ на шантаж и угрозы со стороны их начальства.
Приходим прямо сейчас к проходным предприятий вашего города, которые объявили забастовку. Минчане, приходим к проходной МТЗ, где ОМОН пытается помешать протестующим. Поддержим наших рабочих.
Наша сила – в нашей солидарности!».