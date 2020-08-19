Встаньте в один строй с «Белшиной»: обращение к работникам «Бобруйскагромаша» 1 19.08.2020, 9:51

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Руководящий работник обратился к коллективу предприятия.

Обращение к работникам Бобруйскагромаша от одного из руководящих работников опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

— Обращаюсь я прежде всего к агромашевцам, т.е работникам «Бобруйскагромаш», а еще конкретнее - к рабочим.

Мы, руководящие работники, смогли в воскресенье сорвать поездку в Минск, за что сегодня и получали нагоняй от Лазаревич Надежды.

Сейчас мы все ждем когда вы наберете смелости и выйдите из цехов и станете в один строй с «Белшиной».

В случае забастовки вас будут пугать потерей рынков сбыта и, как следствие, зарплатой, но при этом забывают вам сказать про обратную сторону. В случае введения эмбарго кто вам на ваши МЖУ-20 поставит насос-компрессоры? Италия? Навряд ли. Кто на ваши МТУ-13;15;18;24 поставит разбрасыватели? Италия? Навряд ли. А теперь подумайте, куда вы продадите ваши не укомплектованные машины? Никуда. Кто вам поставит инструмент?

В детстве ваши мамы вас пугали бабаем, вы подросли и поняли что бабая нет, потом пугали милицией, если будете поздно гулять, потом… И так всю жизнь вас пугают и запугивают.

Сколько можно бояться несуществующих бабаев?

Сейчас наш родной «Агромаш» перекрашивают в зеленый цвет. Вы скажите: ну и что? А это ребрендинг, хотя не в прямом смысле этого слова.

Просто директор хочет, чтобы «Агромаш» ассоциировался с ее именем, и вы словите себя на мысли, что вы будите говорить: а это было при Лазаревич, как будто до этого не было Пахилко. Забыли уже кто это? Как будто не было Казаченка, Еремеева - только Лазаревич. Вам это ни чего не напоминает?

Как-будто вас, тех, кто отдал всю свою жизнь «Агромашу», нет.

А когда вы выйдете из цехов, вы уже будете рабочими, теми, кто создает и создавал «Агромаш». Не дайте забрать ваше имя.

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