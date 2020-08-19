Футболист Станислав Драгун: Беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса 1 19.08.2020, 9:59

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Станислав Драгун

Все больше спортсменов поддерживает протестующих.

Футболист национальной сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Станислав Драгун в Instagram высказался о ситуации в Беларуси.

— Здравствуйте! Я Стас Драгун — игрок футбольного клуба БАТЭ и национальной сборной по футболу! Но то, что я сейчас скажу, сугубо моя гражданская позиция, и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения!

А скажу я вот что: уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей!

Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!

Второе, что я хотел сказать: я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас: не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!

И я попрошу своих русских друзей и белорусов, играющих в России, сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!

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