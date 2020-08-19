«Изо рта фонтаном шла кровь, я просил людей, чтобы записали мое последнее обращение к родителям» 2 19.08.2020, 10:31

4,217

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Раненые лукашистами люди рассказали о том, что пережили.

На прошлой неделе акции протеста ознаменовались небывалым в истории Беларуси разгоном, причем пострадали даже те, кто оказывался в районе акций случайно или проезжал мимо. Силовики бросали светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями, пострадавшие до сих пор находятся в больницах. Врачи не скрывают, что некоторым из раненых повезло выжить — если бы пуля сместилась на несколько сантиметров, человек мог бы умереть.

Портал tut.by посетил 10-ю клиническую больницу Минска: трое пострадавших показали свои раны и рассказали, как их получили.

На машину напали, разбили стекла, а резиновая пуля попала в левое легкое

Минчанин около 11 вечера 11 августа ехал на машине вместе с братом мимо станции метро «Каменная Горка» в Минске. Они поворачивали налево на улицу Притыцкого, чтобы поехать домой по кольцевой, и увидели, что слева их подрезает тонированный синий микроавтобус.

— Из микроавтобуса выбежали шесть-семь силовиков и сразу в одну секунду начали бить стекла в машине, был сильный удар в спину, оказалось, что это был выстрел, — рассказывает брат пострадавшего минчанина. — Нас вытащили из машины, забросили, как дрова, в микроавтобус пластами. Наша машина осталась на дороге. В один момент брату стало плохо, он сказал, что задыхается, мы его достали из микроавтобуса на улицу. У него было бледное лицо, потерянный взгляд, я начал кричать, что нужен врач, скорая помощь, кто-то из задержанных в микроавтобусе сказал, что он врач-хирург, врача вытащили, и он осмотрел брата. Сказал, что у него, возможно, пулевое ранение или рана от осколков разбитого стекла.

На видео видно, как возле белой машины минчан стоит темный микроавтобус, там ходят люди в экипировке, в какой-то момент они даже стреляют.

Он отмечает, что по чистой случайности мимо них на обычной легковой машине проезжали врачи-волонтеры, которые помогали раненым.

— Эти медики еще до приезда скорой помощи поставили брату две капельницы, перемотали. Скорая приехала в течение 5−10 минут, и его увезли в больницу.

Врачи из левого легкого молодого человека достали резиновую пулю.

— Врачи говорили, что пуля могла попасть в сердце, там небольшое расстояние до него было, — рассказывает брат пострадавшего.

Врач, которая оперировала молодого человека, рассказала, что операция длилась полтора-два часа.

— У пациента есть рана в легком, нанесенная резиновой пулей. На момент травмы кровотечения не было, но был ушиб легкого в районе раны. Сейчас дренажи из раны мы уже убрали, все заживает, ушиб рассасывается. В дальнейшем, я думаю, что последствий не должно быть. До этого таких ранений в своей практике я не видела, и это неправильно, что в мирное время люди получают такие травмы, — отмечает медик.

Пулю достали из шеи, еще немного — и могла задеть сонную артерию

Студенту 5-го курса БНТУ Михаилу Малащенко 30 лет, до поступления в университет он работал, поэтому заканчивает его в таком возрасте. 9 августа около стелы он получил огнестрельное ранение шеи оранжевой пулей из пластика и ожог. Если бы пуля попала на пять сантиметров правее или левее в шею, то парень мог бы умереть, так как была бы задета сонная артерия.

— Я получил ранение на стеле 9 августа у основания монумента. Это было примерно в 23.20−23.30. Было слышно, что стреляли дальше по улице, но в отношении нас ОМОН сначала никаких действий не предпринимал: он стоял, иногда подходил на десять шагов, потом отходил. Это был первый день акций протеста, и таких жестких разгонов никто не ожидал. Но вдруг силовики начали нас резко закидывать светошумовыми гранатами, я закрыл уши, потому что все сильно гремело, и начал отходить спиной. В этот момент меня ранило, но я сразу не понял, что попали в шею, мне почему-то казалось, что это не в шею, а чуть ниже. Когда отходил, у меня сковало дыхание, я начал выбегать из дыма, отбежав на 20−25 метров, обратился к первому встречному человеку, он ужаснулся, сказал крепко держать шею и бежать искать скорую. По всему проспекту был ряд силовиков со щитами и дубинками, они начали меня дубинками отгонять, чтобы я отошел, не давали направиться к скорой. Но один из них сообразил и помог мне протиснуться, он выбежал и меня закрыл от своих же, показал: «Проходи, проходи». Я протиснулся и буквально через 30 секунд был у скорой.

Для парня вызвали отдельную бригаду скорой помощи, его рану перевязали, врачи предположили при первом осмотре, что это ожог. Но когда Михаила доставили в 10-ю больницу, выяснилось, что в его шее была пуля. По словам Михаила, оранжевая из пластика.

— Вроде травма достаточно серьезная, но никакой боли за всю неделю я практически не испытывал. Когда во время операции врачи начали извлекать пулю, они очень удивились, в их практике, как я понял, это первый такой случай. Шея сейчас заживает, в пятницу во время перевязки врачам показалось, что рана немножко пузырится, они предположили, что у меня из трахеи выходит воздух, но сделали бронхоскопию и оказалось, что это ушиб трахеи.

Осколком пробило левый бок, изо рта шла кровь

Третий наш собеседник просит не указывать его имя и фамилию, он работает электромонтажником, ему 37 лет. 10 августа в районе станции метро «Пушкинская» в левый бок ему попало осколком от светошумовой гранаты. Когда он убегал от обстрела, ему стреляли в спину резиновыми пулями.

— В какой-то момент в районе станции метро «Пушкинская» людей начали забрасывать светошумовыми гранатами, стрелять по ним резиновыми пулями. Меня ранило осколком гранаты в левый бок. Я упал, фонтан крови полился изо рта, был очень сильный ушиб легкого, и при каждом вздохе все сопровождалось кровью. Меня какие-то девушка и парень отвели к кафе, там, где кинотеатр «Аврора». Я уже просил людей, чтобы они на видео записали обращение к родителям, потому что думал, что Богу душу отдал. Изо рта конкретно фонтаном шла кровь. Когда ребята меня вывели из-под обстрела, они кричали, что здесь раненый человек. Ко мне подбежали силовики в камуфляжной одежде с оружием и отвели на траву. Туда подъехала скорая и отвезла меня в больницу, в клинике меня сразу начали зашивать.

Мужчина рассказывает, что в воскресенье ему делали две перевязки и он попросил полностью открыть рану, потому что было очень больно, после этого стало легче. До сих пор ему тяжело кашлять и чихать, а откашливается он кровью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».