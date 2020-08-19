закрыть
19 августа 2020, среда, 12:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Новополоцке кикбоксер вызвал омоновца на дуэль

39
  • 19.08.2020, 10:47
  • 23,925
В Новополоцке кикбоксер вызвал омоновца на дуэль
Александр Скороход

Спортсмена возмутило видео задержания мужчины на одной из улиц.

Новополоцкий спортсмен-кикбоксер Александр Скороход записал видео, в котором вызывает на дуэль сотрудника правоохранительных органов, сообщает kp.by. Спортсмена возмутило видео задержания мужчины на одной из улиц Новополоцка. На записи видно, что несколько милиционеров окружили мужчину в белой майке. Мужчина стоит на коленях, держа руки за головой. Подбегает еще один милиционер и с размаху бьет ногой стоящего на коленях задержанного, кричит «Лежать!». За кадром слышны возгласы женщин, которые возмущены жестокостью, девушка испуганно вскрикивает «Мама!».

- Я, Александр Сергеевич Скороход, мастер спорта Республики Беларусь по кикбоксингу, житель Новополоцка, хочу обратиться к сотруднику ОМОНа, который в моем родном городе нанес подлый удар в спину стоящему на коленях мужчине, держащему руки за головой. Я вызываю тебя на честный бой на ринге, в рамках закона, в перчатках, с судьями и секундантами. Только там ты сможешь доказать, насколько ты крутой боец, раз ты позволяешь себе такие дерзкие задержания, - обратился спортсмен к милиционеру. Время и место дуэли он предложил выбрать противнику.

В Инстаграме кикбоксера видео посмотрели почти 27 тысяч человек, многие перепостили его в другие соцсети. Видел ли его предполагаемый соперник Скорохода и откликнется ли он на предложение доказать, насколько он «крутой боец», неизвестно.


популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко