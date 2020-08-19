Люди вернулись на проходную МТЗ и продолжают поддержку бастующих работников 12 19.08.2020, 10:53

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Поддержим наших героев!

После того, как ОМОН разогнал собравшихся возле МТЗ людей, Telegram-канал «Баста!» и «Хартия-97» призвали вернуться и поддержать бастующих работников. Telegram-канал NEXTA опубликовал видео, на котором видно, что люди вернулись к проходной МТЗ и продолжают поддержку бастующих работников. Люди скандируют «Молодцы» выходящим из здания cотрудникам завода. Рабочие МТЗ срочно просят минчан о поддержке и призывают их подъехать к проходной предприятия.

Напомним, участники вчерашнего грандиозного митинга на площади Независимости и ряд телеграм-каналов призвали белорусов поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов:

«Друзья, на площади Независимости в Минске прошел один из самых ярких и захватывающих митингов за последние дни.

Десятки тысяч людей, сильные выступления, потрясающая атмосфера. Участники поддержали рабочих, которые начали забастовку на разных предприятиях. Выступали студенты, учителя, бывшие чиновники, пенсионеры. Звучали лозунги «Баста», «Уходи», «Трибунал», «Свободу политзаключенным», «Свободу Хартии-97», «Революция».

Участники митинга призвали утром и днем приходить к проходным заводов, а вечером, в 19.00 собираться на центральных площадях городов. Приходите», - говорится в сообщениях телеграм-каналов.