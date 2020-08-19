«Вы занимаете место не по праву» 8 19.08.2020, 11:23

6,958

Как Жабинка вызвала на жесткий разговор главу исполкома.

18 августа в 11 часов утра у здания Жабинковского райисполкома собрались жители города и района, в том числе - большая группа работников сахарного завода в рабочих касках. Среди собравшихся были беременные женщины и многодетные матери. Они решили лично передать главе района Виталию Кулаку копию обращения, адресованного губернатору. В числе прочих требований - отставка председателя райисполкома. Под письмом за короткий срок уже подписались более 800 человек, сбор подписей продолжается, пишет «Вечерний Брест».

Виталий Кулак и председатель районного Совета депутатов, член Совета Республики Анатолий Шолтанюк вначале предложили поговорить с инициативной группой в здании райисполкома, но последовал отказ. Руководители нашли в себе мужество выйти к людям.

- Здесь собрались люди, которые, наконец, хотят быть услышанными, - сказала, обращаясь к Виталию Кулаку, представитель созданного жабинковцами совета народного доверия. - В воскресенье, 16 августа, на центральной площади нашего города собрались более 2 тысяч человек. Если возникают сомнения в количестве, вам достаточно посмотреть видео - какая колонна шествовала по улицам города (аплодисменты). На этом собрании было принято решение о создании совета народного доверия из тех людей, которым жители Жабинки доверяют, и составлен текст коллективного обращения в адрес председателя Брестского облисполкома. Чтобы у вас не было мыслей, что жабинковцы за Вашей спиной делают непонятные дела, мы принесли это обращение сюда к райисполкому. Его подписали на 48 листах более 800 граждан города и района. Было бы значительно больше, если бы было время собрать подписи. Мы хотим честно посмотреть вам в глаза и сказать, что готовы к диалогу.

- Вы, Виталий Владимирович, были назначены на государственную службу и, на наш взгляд, ключевое слово - «служба». Вы приехали сюда чужим человеком. В результате назначения люди приезжают в новые города, но они должны стать родными тем, с кем живут рядом. У Вас не получилось. Несправедливо поставить жирный минус, за Вашими плечами много хороших дел. Но самое нехорошее, на наш взгляд, вы сделали 9 августа. Когда не поддержали жителей своего города (одобрительные возгласы). Говорю от имени тех, кто все эти дни собирается на улицах города.

На собрании был озвучен текст коллективного обращения к представителям различных ветвей власти, в том числе в Брестский облисполком. В нем выражается обеспокоенность происходящими в районе с 9 августа событиями: фальсификацией голосов избирателей членами избирательных комиссий Жабинковского района при проведении избирательной кампании по выборам президента; применением сотрудниками Жабинковского РОВД, Каменецкого, Брестского РОВД, внутренних войск, ОМОНа МВД несоизмеримой физической силы, специальных средств, светошумовых гранат, избиением и угрозами применения насилия в отношении мирных жителей города.

По мнению подписавшихся под обращением, руководители местных органов власти всех ветвей дискредитировали себя в глазах жителей Жабинки и района, показали свою несостоятельность на занимаемых должностях. Они потребовали результаты голосования по выборам президента по Жабинковскому району признать недействительными в связи с многократными нарушениями избирательного законодательства, непредоставлением протоколов голосования участковыми избирательными комиссиями, вбросом бюллетеней, оказанием давления на членов избирательных комиссий, в частности, при подсчете голосов и подписании итоговых протоколов, отказом в допуске независимым наблюдателям.

Люди заявили, что в подтверждение своих слов готовы предоставить видео- и фотоматериалы с доказательствами. Ответ просят разместить на главной странице сайта облисполкома, а также направить в районную газету «Сельская правда».

Мужчина, который был наблюдателем на участке №7 в ДК сахарного завода:

- Там были вывешены протоколы, я их зафиксировал. Было насчитано 72 голоса за Тихановскую, 9 голосов признаны недействительными. Мы с избирателями написали обращение в избирательную комиссию и подтверждаем, что участвовали в выборах на этом участке и каждый отдал голос за Тихановскую. Всего 105 подписей собрали, а некоторые не осмелились из-за оказываемого на них давления. Председателем комиссии был человек, с которым мы вместе играли в футбол, и я понимаю, что на него также было давление.

В коллективном обращении содержится требование освободить от занимаемой должности начальника Жабинковского РОВД Андрея Лаготу и принять решение о возбуждении уголовного дела в связи с устным приказом о применении несоизмеримой физической силы и спецсредств, шумовых гранат, с избиением и угрозами применения насилия в отношении мирного населения в ночь с 10 на 11 августа и в последующие дни.

Собравшиеся выразили солидарность с теми, кто требует освободить из-под стражи и прекратить преследование граждан, участвующих в мирных акциях с 9 августа.

Одно из главных требований, содержащихся в документе: «Освободить от занимаемой должности Кулака Виталия Владимировича, председателя Жабинковского райисполкома, в связи с утратой доверия со стороны граждан г. Жабинки и Жабинковского района».

Когда микрофон передали Виталию Кулаку, он сказал:

- Обращение пройдет по всем инстанциям, которые вы указали. И если вы считаете, что здесь были нарушения, правовую оценку дадут сотрудникам РОВД и комиссиям, которые работали, в том числе и районному исполнительному комитету в рамках тех функций, которые он выполнял. Но хотел бы заметить, даже с учетом подписей под обращением, что у нас в районе на сегодняшний день проживают 24 тысячи граждан.

Раздались голоса:

- Вы до сих пор не понимаете, что происходит!

- Вам нечего просто сказать нам!

Собравшихся возмутила позиция, что их «кучка», 300 человек: «Вы хотите реально, чтобы здесь собрались тысячи?! Это не проблема. Назначаете дату, время - и мы вам организовываем аудиторию. И туда все придут не потому, что заставили руководители предприятий, а потому что это веление сердца и души.

Лариса Погоцкая, хозяйка агроусадьбы:

- Вы прекрасно знаете, что результаты выборов не признаны ни гражданами Республики Беларусь, ни международным сообществом. Вы можете от соцсетей закрыться, но Бог дал нам эту связь, и мы онлайн знаем обо всех событиях, которые происходят.

Вы занимаете это место не по праву. Вы 9 августа закрылись шторами, вывезли эту неправду в Брест с помощью ОМОНа, вы вызвали ОМОН. Вы были настроены душить, давить несогласных. Вместо того, чтобы элементарно сделать честный подсчет голосов. Когда я в сельском Совете попросила протокол, мне сказали: «Кто ты такая?» Все основные права человека Вами попраны: право на забастовку, на митинги, чтобы выразить свое мнение. И вот до какой степени Вы довели спокойных, трудолюбивых людей, что они вынуждены жертвовать своими нервами, своей работой и своими детьми, чтобы доказать Вам, что мы думаем по-другому. С Вашего молчаливого согласия начался весь этот трэш».

- В нашей стране, - продолжила она, - есть много людей образованных, творческих, креативных, которые могут быть избираемыми нами. У нас в Конституции написано, что власть в стране принадлежит народу (аплодисменты).

Я много путешествовала по миру и общалась с муниципалитетами, наблюдала, как строятся взаимоотношения между властью и обычными людьми. Все избранные мэры и начальники ходят по городу и общаются со всеми, люди улыбаются, все приносят идеи, они реализуются. Налоги остаются в основном в этом районе, огромные проекты государство поддерживает. Нужно работать в проектной схеме командой, реализовывать проекты, выходить к народу, он у нас грамотный и ему надо доверять. Существующей у нас системе пришел конец, это требование времени. Выросло новое поколение.

Обратились собравшиеся и к Анатолию Шолтанюку:

- Вы представляете жителей района в Совете Республики. Что вы сделали, чтобы все это остановить?

- Я тоже с 9-го числа много думаю, - сказал он. - Проработал в Жабинке больше 30 лет, 15-й год работаю в райисполкоме, был заместителем председателя по строительству. Считаю, много сделано за эти годы, чтобы Жабинка стала лучше. Никаких действий в эти дни не совершал.

- Бездействие - тоже действие!

- Ответьте, где вы были 9 августа?

Не выдержала Наталья Дырман, землячка Анатолия Шолтанюка, руководитель известного коллектива «Хмелеўскія валацугі»:

- Бог свидетель, я старалась не вмешиваться. Вы очень много помогли нашему коллективу, нашему Дому культуры (обращаясь к Кулаку). Я верю, что вы хороший человек. Я молчала бы и дальше. Но Анатолий Витальевич сказал: «Ничего плохого в этом районе не сделал». А я скажу: сделал. У меня есть видео, хоть сейчас могу показать. На 13-м избирательном участке в деревне Хмелево в день выборов избиратель, Сергей Кушвидюк, которому 26 лет, пришел голосовать. Член избирательной комиссии Юлия Чижик сказала: «Сережа, иди домой, за тебя мама проголосовала». На участке находился Анатолий Витальевич, а секретарь комиссии - его жена Инна Шолтанюк.

- Вы рассматриваете возможность, что напишете заявление и уйдете в ближайшее время? - задали собравшиеся прямой вопрос Виталию Кулаку.

Он ответил, что его назначили на эту должность. После чего руководители ушли в здание райисполкома. А люди заявили, что будут и дальше собираться на городской площади, пока их требования будут игнорировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».