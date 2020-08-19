Среди элитных силовых структур начался саботаж? 21 19.08.2020, 11:48

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Возможно, среди них зреет скрытое недовольство.

Системно замечаются следы саботажа со стороны самых элитных силовых структур. Речь об ОАЦ и СБП, пишет Telegram-канал «Рефлексия и реакция». Посудите сами:

1. Отключение интернета было не полным. Прокси работали. Притом физически вырубить рубильники на полную катушку было бы возможно, это не сильно бы изменило ситуацию с точки зрения бытовой жизни, но кардинально бы изменило расклад по протестам 9-11 числа. Значит это возможно аккуратная имитация «мы делаем что можем» для шефа, который в интернете разбирается не очень.

2. Засветка визита на МЗКТ заранее. Сам визит. Не отобрали телефоны. Не заглушили связь - ролики стали появляться прямо в тот момент когда Лукашенко выступал. Потом символически вырубили связь и опять врубили. Похоже на имитацию деятельности.

3. Слив списка награжденных за безупречную службу в сеть. Или это вопиющая глупость или это саботаж, фактически подарок базы всех подозреваемых в преступлениях в руки активистов. Это невозможно объяснить логически, возможно Лукашенко уверили что это поддержит боевой дух милиции (ох не в этот раз, ребята, не в этот раз).

ОАЦ и СБП это элита спецслужб. Там работают не вертухаи, а высокоинтеллектуальные и образованные люди которые не могут не понимать что происходит. Возможно, среди них зреет скрытое недовольство происходящим и они либо не до конца выполняют поручения, либо наоборот потакают самым безумным хотелкам старика.

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