закрыть
19 августа 2020, среда, 12:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Сыходзь! Уходи! Go away!»

4
  • 19.08.2020, 11:53
  • 3,498
«Сыходзь! Уходи! Go away!»

Творческая молодежь сделала яркий перфоманс на природе.

Творческая молодежь в рамках проекта «АрхПротест» устроила перформанс на Ислочи и выстроилась в огромные буквы, которые сложились в слова «Сыходзь! Уходи! Go away!», пишет the-village.me.

Иван Романенко комментирует ролик: «Архитекторы, дизайнеры и творческая молодёжь Беларуси выдвинули единственное требование к действующей власти! Уходи!!!»

На кадрах с дрона можно рассмотреть, что в акции приняли участие около 90 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко