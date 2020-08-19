«Сыходзь! Уходи! Go away!» 4 19.08.2020, 11:53

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Творческая молодежь сделала яркий перфоманс на природе.

Творческая молодежь в рамках проекта «АрхПротест» устроила перформанс на Ислочи и выстроилась в огромные буквы, которые сложились в слова «Сыходзь! Уходи! Go away!», пишет the-village.me.

Иван Романенко комментирует ролик: «Архитекторы, дизайнеры и творческая молодёжь Беларуси выдвинули единственное требование к действующей власти! Уходи!!!»

На кадрах с дрона можно рассмотреть, что в акции приняли участие около 90 человек.

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