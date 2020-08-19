«Беларуськалий, МТЗ, Вы — лучшие!» 2 19.08.2020, 12:03

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Обращение белоруса к бастующим рабочим.

Telegram-канал «Баста» опубликовал обращение белоруса к рабочим предприятий «Беларуськалия» и «МТЗ»:

Беларуськалий, МТЗ, Вы лучшие! Прошу все предприятия страны взять пример с этих ребят и спасти свой народ от этого больного существа.

- Беларуськалий, МТЗ, Вы лучшие! - пишет читатель. - Прошу все предприятия страны взять пример с этих ребят и спасти свой народ от этого больного существа. Вы - наша сила!

Вспомните сколько мирных людей пострадало от рук этой ОПГ. Вчера этих псов награждали за то что они убивали, колечали свой народ. Нельзя прощать этого. Я вас очень прошу.

Армия, уже пора защищать свой народ, своих детей, матерей.

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