«Беларуськалий, МТЗ, Вы — лучшие!»2
- 19.08.2020, 12:03
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Обращение белоруса к бастующим рабочим.
Telegram-канал «Баста» опубликовал обращение белоруса к рабочим предприятий «Беларуськалия» и «МТЗ»:
Беларуськалий, МТЗ, Вы лучшие! Прошу все предприятия страны взять пример с этих ребят и спасти свой народ от этого больного существа.
- Беларуськалий, МТЗ, Вы лучшие! - пишет читатель. - Прошу все предприятия страны взять пример с этих ребят и спасти свой народ от этого больного существа. Вы - наша сила!
Вспомните сколько мирных людей пострадало от рук этой ОПГ. Вчера этих псов награждали за то что они убивали, колечали свой народ. Нельзя прощать этого. Я вас очень прошу.
Армия, уже пора защищать свой народ, своих детей, матерей.