«Вы - наша надежда и опора. Теперь все зависит от вашего мужества» 19.08.2020, 12:44

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Фото: svaboda.org

Белорусы выражают поддержку бастующим рабочим.

Читатель сайта Charter97.org написал сильное обращение к рабочим:

- Вы - наша надежда и опора. Теперь все зависит от вашего мужества. Всегда Беларусь была поделена на два лагеря: окружение одного с охраной и мы, простые люди, для них просто обслуживающий персонал, если точнее - рабы. До 9 августа, это все немного маскировалось под законность. После - маскировку убрали и открыто показали сущность всего происходящего.

Для них мы не люди с мнением и голосом, правами и мыслями. Для них мы скот, который вдруг захотел, что бы его услышали. Эта черта невозврата. И если кто то думает, что получится отсидеться и при любом раскладе выиграть, очень сильно ошибается. Хватая, избивая, калеча и убивая не просто мирных людей, а даже прохожих, стреляя в окна и громя машины случайных людей они красочно и очень внятно дали понять, что мы для них не люди, и с нами считаться они не будут. Следующий раз под такую зачистку может попасть ваш сын или дочь, брат или сестра, отец или мать. Никто не защищён от их произвола. Где хоть одно задержание и суд над фашистами творившими беспредел? Им раздали медальки. А это значит, их действия считают не только правильными, ещё и геройскими.

Реакция этих нелюдей появилась только после начала забастовки. Они забегали, закрутились. Посыпались угрозы вперемешку с обещаниями и т.д. Они поняли, что кормить, поить и одевать их некому, а сами не умеют. Бить и пытать легко, а встать за станок и работать нет. Поэтому любыми способами они будут заставлять работать. И если дать сейчас слабину и пойти на уступки, значит дать карателям победить. У главаря ОПГ заканчиваются деньги на содержание карателей, он зашевелился и будет делать все, чтобы не выпустить трон, только уже не синими, а красными, красными от нашей крови пальцами.

Не только ради себя, ради наших близких, ради наших любимых, мы не можем сдаться!

Нас пытаются расколоть на части. На БТ привезли российских телевизионщиков, которые за наши деньги будут нам же промывать мозг. Не верьте!

Мы вместе и мы победим!

Забастовка! Забастовка! Забастовка!

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