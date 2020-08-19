Легенда советского и белорусского футбола: Народ сказал Лукашенко «нет» 4 19.08.2020, 13:05

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Сергей Алейников

Фото: by.tribuna.com

Сергей Алейников высказался о событиях в Беларуси.

Сергей Алейников, названный спортивным изданием «Прессбол» лучшим белорусским футболистом 50-летия, уже давно не бывал на Родине. Экс-игрок «Ювентуса» живет в Италии, где работает тренером в академии «Лечче». Однако за событиями в в Беларуси следит предельно внимательно и, конечно, имеет свою точку зрения на происходящее. С «Трибуной» Алейников поговорил об итогах выборов (говорит, это плевок в людей), эффективности мирных акций (власти на них по барабану) и жестокости силовиков (надо не травить, а судить).

- Поймите, Лукашенко вообще не должен присутствовать уже нигде и ни в чем. Народ ему четко сказал «нет».

– Фраза Лукашенко о том, что «пока его не убьют, новых выборов не будет», наверное, войдет в историю.

– В историю… Лучше бы Лукашенко вообще не входил в историю. А если бы входил, то с другой стороны. Но по этой фразе люди должны сделать соответствующие выводы.

– Как ваши коллеги, друзья в Италии отзываются о событиях в Беларуси?

– Честно говоря, их реакцией я был приятно удивлен. Получил несколько смс в поддержку. Люди писали, что хотят, чтобы в Беларуси все прошло мирным путем, чтобы вернулись демократические ценности. И чтобы страна спокойно могла жить дальше. В общем, мои коллеги и друзья на стороне белорусского народа. Люди не слепые, они видят, что безоружных граждан избивают, поэтому такая реакция.

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