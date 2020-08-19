«Красная» акция возле здания КГБ

«Красная» акция возле здания КГБ4
- 19.08.2020, 13:24
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Минчане требуют освободить политических заключенных.
В Минске возле здания КГБ проходит очередная акция в поддержку политзаключенных, сообщает Telegram-канал TUT.BY.
Они держат плакаты "Спынiце гвалт" и "Выпускай".
Позже к ним присоединяется еще одна женщина в платке с цветком и начинает читать молитвы.
Одна из девушек — фотограф Виктория Харитонова. Она говорит, что тут собрались женщины разных профессий, есть дизайнеры и медики.
— Мы собрались, чтобы остановить насилие и выпустить политзаключенных, тех, кто остался в тюрьме. Красный — цвет крови и насилия, которое сейчас происходит в стране. Мы вышли в поддержку тех, кто находится в тюрьмах, всех пострадавших. Мы против того, что государство творит со своими людьми. Ни один гражданин не находится в безопасности, — говорит она.