«Красная» акция возле здания КГБ 4 19.08.2020, 13:24

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Фото: tut.by

Минчане требуют освободить политических заключенных.

В Минске возле здания КГБ проходит очередная акция в поддержку политзаключенных, сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Они держат плакаты "Спынiце гвалт" и "Выпускай".

Позже к ним присоединяется еще одна женщина в платке с цветком и начинает читать молитвы.

Одна из девушек — фотограф Виктория Харитонова. Она говорит, что тут собрались женщины разных профессий, есть дизайнеры и медики.

Фото: tut.by

— Мы собрались, чтобы остановить насилие и выпустить политзаключенных, тех, кто остался в тюрьме. Красный — цвет крови и насилия, которое сейчас происходит в стране. Мы вышли в поддержку тех, кто находится в тюрьмах, всех пострадавших. Мы против того, что государство творит со своими людьми. Ни один гражданин не находится в безопасности, — говорит она.

Фото: tut.by

Фото: tut.by