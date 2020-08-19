«Берем пример с Гродно. Это первый вольный город в Беларуси»10
- 19.08.2020, 13:38
- 10,494
Работник «Беларуськалия» выступил на встрече стачкома с очень важной речью.
Сегодня на встрече стачкома в Солигорске работник «Беларуськалия» произнес очень яркую и важную речь. Рекомендуем послушать и распространить между знакомыми, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Выступающий четко сформулировал требования об отставке Лукашенко, освобождении задержанных и наказании виновных. А также призвал никому не бояться и продолжать забастовку.