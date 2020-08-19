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Возле здания МАЗa бастующих работников встречают аплодисментами

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  • 19.08.2020, 14:21
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Возле здания МАЗa бастующих работников встречают аплодисментами
Фото: «Радыё Свабода»

Рабочие рассказали о забастовке на предприятии.

Андрей и Дмитрий, работники завода, рассказали о ситуации с забастовкой «Радыё Свабода»:

«Тех, кто хочет идти на забастовку, на самом деле много. Но люди боятся. К тому же мы еще не выбрали лидера, до сих пор не составили заявку на забастовку, еще вырабатываем. На нас оказывают давление, хотя напрямую увольнением не грозят, но давят морально. Продолжается сбор подписей под заявлениями на забастовку, но сколько подписали, не знаю, сотни точно», - сказал Дмитрий.

Андрей добавил, что в их цеху из 700 человек уже подписались за забастовку не менее 200

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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